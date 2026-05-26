1,5 часа мистики и легенд: зачем ехать в Екатерининский парк к самому закату

Опубликовано: 26 мая 2026 13:33
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Выходные в Царском селе обещают быть насыщенными.

Белые ночи начинаются в Петербурге, а в пригородах сейчас невероятно красиво. Выбирай, что тебе ближе: мистические прогулки или цветочное море.

Ночные легенды Царского Села

Если хочется романтики и эксклюзива, отправляйся в Екатерининский парк в субботу вечером, 30 мая. В 21:00 там начнется необычная прогулка, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Царское Село».

Обычно в это время парк пустеет, но для группы сделают исключение.

Главная фишка — подъем на Камеронову галерею. Днем там всегда толпы, а поздно вечером она закрыта. Тебе же откроется потрясающий вид на парк в сумерках.

Экскурсовод расскажет байки и легенды императорской резиденции. Длиться всё будет полтора часа, билет стоит 1700 рублей.

Воскресный релакс и роскошь

31 мая в 16:00 есть другой вариант. Это экскурсия для тех, кто любит рассматривать детали. Вас отведут в знаменитые Агатовые комнаты.

Это не просто название — для их отделки использовали настоящую яшму, которую в XVIII веке называли «мясным агатом». Выглядит очень дорого и эффектно.

После этого можно будет заглянуть в Концертный зал и побродить у Верхних прудков. Это самая тихая и уютная часть парка. Цена вопроса — 1600 рублей.

Тюльпановое безумие в Тихвине

Если не хочется дворцов, поезжай в Тихвин. Там в Летнем саду сейчас происходит что-то невероятное. Прошлой осенью там высадили тысячи луковиц, и сейчас они все одновременно расцвели.

Весь сад превратился в один огромный яркий ковер. Есть всё: от нежно-белых до почти черных, бордовых сортов. Местные жители говорят, что парк сейчас не узнать.

Если нужны сочные фотки для соцсетей — тебе точно сюда. Вход в сам сад свободный, так что это отличный бюджетный вариант.

Ранее «Городовой» рассказывал, как попасть в секретное Царского села.

