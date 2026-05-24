Стены из редкой яшмы и личные покои Екатерины II: как попасть в секретное Царского села, которое боится сырости
В Царском Селе после зимы снова открыли Агатовые комнаты. Это уникальное место в павильоне «Холодные бани». Второго такого интерьера в мире просто нет.
Почему их стоит увидеть? Все дело в отделке. Стены украшены натуральной уральской яшмой. В XVIII веке этот камень называли «мясным агатом» из-за его насыщенного темно-красного цвета.
Императрица Екатерина II обожала этот павильон и лично следила за работой архитектора, сообщили в пресс-службе музея "Царское село".
Что нужно знать перед поездкой:
- Смотрите на небо. Яшма — камень капризный. Если на улице дождь или слишком влажно, павильон закроют, чтобы сохранить отделку.
- График. Комнаты ждут гостей с 11:00 до 19:00.
- Выходной. Не приезжайте в четверг — это единственный день, когда музей закрыт.
- Билеты. Их продают прямо в кассе павильона на конкретное время (сеансы).
Громкий юбилей: 900 труб и барабанов
Петербург готовится отметить День города — 27 мая. В этом году Северной столице исполняется 321 год. Программа обещает быть шумной и яркой.
Главным событием в Петропавловской крепости станет III Парад детских духовых оркестров. Только представьте: на Соборную площадь выйдут более 900 юных музыкантов.
Это огромный сводный оркестр из ребят со всей России. Будут не только трубы и тромбоны, но и эффектное шоу барабанщиков.
Все начнется в 11:30. Вход свободный, так что приходите пораньше, чтобы занять удобное место.
