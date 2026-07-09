Самый высокогорный монастырь России - находится на высоте 1300 метров: как тут живут люди

Во время путешествия по Северной Осетии нужно обязательно заглянуть в монастырь, который считается самым высокогорным в России. Он расположен на высоте более 1300 метров.
Месторасположение
Обитель находится в Куртатинском ущелье горной части Северной Осетии - Алании. Рядом проходит бурная река Фиагдон.
Добраться до монастыря можно на автобусе, который идет по маршруту Владикавказ - Верхний Фиагдон. Общественный транспорт отправляется до места назначения по несколько раз в сутки, поэтому проблем с дорогой не возникнет. Если выбрать личный автомобиль, то маршрут из Владикавказа займет всего 1 час.
Внешний вид монастыря
Обитель состоит из необработанного горного камня, из-за чего создается ощущение, что ей уже несколько сотен лет. Но этот монастырь является молодым, так как он был построен чуть более 20 лет назад.
Как здесь живут люди
“На территории монастыря живут и трудятся монахи-осетины. Они молятся, изготавливают сыр, занимаются пчеловодством, собирают горные травы. Продукцию можно купить в магазинчике у церкви. Там всё натуральное”, - сообщил канал “ЖЖитель: путешествия и авиация”.
При посещении монастыря нужно оглядеться вокруг. Отсюда открываются прекрасные виды на окрестности. Путешественник заметил, что на этой территории стоит полная тишина и спокойствие. Рядом находится источник Хилак, где получится попробовать минеральную воду.
Попасть в обитель можно бесплатно, но важно соблюдать правила. Здесь нельзя сквернословить, находиться в открытой одежде, громко разговаривать, загрязнять территорию.
Опыт автора
Место меня впечатлило, так как здесь очень атмосферно и красиво. Когда я узнала настоящий возраст монастыря, то была удивлена, так как выглядит он совсем старинным. Советую и вам посетить эту уникальную локацию.
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