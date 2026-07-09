Синоптики сняли с Петербурга «ледяное одеяло»: 9 июля город начнет прогреваться

После рекордного холода термометры покажут долгожданное тепло

Период аномально холодной погоды в Северной столице завершился. Согласно прогнозам ведущих синоптиков города, 9 июля ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, хотя погода будет по-прежнему неустойчивой.

По информации специалистов центра «Фобос», на погоду в регионе влияет атлантический циклон, смещающийся в сторону Прибалтики. Он принесет в город обширную облачность и кратковременные дожди.

Ночью температура воздуха составит от +15 до +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметок +21…+23 градусов.

Синоптики также прогнозируют восточный ветер скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит около 748 мм ртутного столба.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечал, что после прохождения циклона количество осадков будет уменьшаться, а температура продолжит расти.

Уже к выходным в город может вернуться по-настоящему летняя погода с температурой до +25…+27 градусов, а в отдельные дни — и до +30 градусов.

Ранее, 7 июля, был зафиксирован самый холодный день месяца с максимальной температурой всего +17 градусов.

Жителям Петербурга рекомендуется не забывать о зонтах из-за высокой вероятности кратковременных дождей. Учитывая облачную и ветреную погоду, стоит одеваться по погоде, отдавая предпочтение легким непромокаемым курткам.

Водителям следует быть внимательными на дорогах из-за возможных осадков и снижения видимости.

Благодаря тому, что ночи в городе становятся светлыми, а температура воздуха остается комфортной, это отличное время для прогулок по набережным Невы, однако стоит учитывать, что порывистый ветер может быть прохладным.

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