Экономить больше не придётся: в России предложили поднять МРОТ
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил резко увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране.
По словам политика, МРОТ необходимо поднять как минимум до 60 тысяч рублей. Он считает, что нынешний уровень минимальной зарплаты уже давно не соответствует реальной стоимости жизни.
Миронов заявил, что такое решение помогло бы сократить разницу в доходах между регионами и повысить уровень жизни россиян.
С подобной инициативой Миронов выступает уже не в первый раз. Ранее он также предлагал привязать минимальную зарплату к фактическим расходам граждан и потребительским ценам.
Сейчас МРОТ в России составляет 27 093 рубля. Новый показатель начал действовать с 1 января 2026 года.
Ранее мы писали о том, кому положена социальная пенсия в 2026 году.