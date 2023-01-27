Дефицит бюджета не пройдет бесследно для россиян.
В число счастливчиков попали многие.
Власти уже приняли решение.
Миллионы россиян в числе счастливчиков.
Трюк можно повторить и с другими приборами.
Часть из них вовсе необязательна.
И речь не только о деньгах.
Небывалая щедрость в преддверии Нового года.
Изменения коснутся россиян уже скоро.
Выплаты станут больше.
Изменения коснутся каждого.
Успевайте запастись сейчас.
Прислушайтесь к советам эксперта.
Историки встрепенулись.
Эти хитрости сберегут пенсию или зарплату.
Лучше не пренебрегайте этими советами.
Лучше не пренебрегать этими советами.
При этом разнообразно и вкусно.
Проблему можно решить.
Весь фокус в воде.