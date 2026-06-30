Греф заявил о переохлаждении экономики и призвал ЦБ смягчить денежно-кредитную политику

Глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров озвучил четкую позицию по денежно‑кредитной политике: по его мнению, экономика РФ уже переохлаждена, а дальнейшее удержание высокой ставки давит на деловую активность.
Он подчеркивает, что бороться с отдельными всплесками цен одними лишь мерами ЦБ нерационально — нужен более точечный подход.
В чем суть позиции Грефа
Греф исходит из того, что реальная ставка (учетная ставка ЦБ минус инфляция) сейчас держится около 10 % — такой уровень допустим лишь на короткий срок, чтобы охладить перегретую экономику.
Но сегодня, по его словам, ситуация противоположная: экономика уже «переохлаждена», и дальнейшее ужесточение только усиливает спад.
Отдельно он отмечает, что часть факторов роста цен — например, проблемы в энергетике — вообще не относятся к макроэкономическим, а значит, не поддаются коррекции через ставку.
Что это значит для бизнеса: ключевые тезисы
- Ставка — это «ключ в замке инвестиционной активности»: её высокий уровень напрямую тормозит вложения компаний.
- При текущих условиях фиксируется падение инвестиций более чем на 14 %, а в 2026 году прогнозируется дополнительное снижение на 2–3 %.
- Удержание высокой ставки — циклическая политика; в сложившейся ситуации уместнее проциклическая: помогать экономике, а не дополнительно её сдерживать.
- Бороться с разовыми, несистемными факторами инфляции мерами денежно‑кредитной политики нерационально — это создаёт избыточную депрессивную нагрузку.
Мнения россиян
«Если ставка реально душит инвестиции, её логично снижать — иначе новые проекты просто не стартуют», — считает предприниматель из Екатеринбурга.
«Важно разделять, где инфляция от рынка, а где от разовых сбоев, — ЦБ не должен отвечать за всё подряд», — замечает экономист из Казани.
«Падение инвестиций — плохой сигнал: без вложений не будет ни новых рабочих мест, ни роста доходов», — добавляет менеджер из Воронежа.
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