Греф заявил о переохлаждении экономики и призвал ЦБ смягчить денежно-кредитную политику

Суть заявления Грефа и что оно значит для рынка

Глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров озвучил четкую позицию по денежно‑кредитной политике: по его мнению, экономика РФ уже переохлаждена, а дальнейшее удержание высокой ставки давит на деловую активность.

Он подчеркивает, что бороться с отдельными всплесками цен одними лишь мерами ЦБ нерационально — нужен более точечный подход.

В чем суть позиции Грефа

Греф исходит из того, что реальная ставка (учетная ставка ЦБ минус инфляция) сейчас держится около 10 % — такой уровень допустим лишь на короткий срок, чтобы охладить перегретую экономику.

Но сегодня, по его словам, ситуация противоположная: экономика уже «переохлаждена», и дальнейшее ужесточение только усиливает спад.

Отдельно он отмечает, что часть факторов роста цен — например, проблемы в энергетике — вообще не относятся к макроэкономическим, а значит, не поддаются коррекции через ставку.

Что это значит для бизнеса: ключевые тезисы

Ставка — это «ключ в замке инвестиционной активности»: её высокий уровень напрямую тормозит вложения компаний.

При текущих условиях фиксируется падение инвестиций более чем на 14 %, а в 2026 году прогнозируется дополнительное снижение на 2–3 %.

Удержание высокой ставки — циклическая политика; в сложившейся ситуации уместнее проциклическая: помогать экономике, а не дополнительно её сдерживать.

Бороться с разовыми, несистемными факторами инфляции мерами денежно‑кредитной политики нерационально — это создаёт избыточную депрессивную нагрузку.

Мнения россиян

«Если ставка реально душит инвестиции, её логично снижать — иначе новые проекты просто не стартуют», — считает предприниматель из Екатеринбурга.

«Важно разделять, где инфляция от рынка, а где от разовых сбоев, — ЦБ не должен отвечать за всё подряд», — замечает экономист из Казани.

«Падение инвестиций — плохой сигнал: без вложений не будет ни новых рабочих мест, ни роста доходов», — добавляет менеджер из Воронежа.

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