Вклад как защита, а не путь к роскоши
Суть заявления Грефа и что оно значит для рынка
Как решение Банка России изменит финансовую картину
Чего ждать от пятничного решения ЦБ
В России наблюдается рост числа оплат с использованием биометрических данных и QR-кодов.
Бессараб отметила, что динамика экономического роста напрямую связана с уровнем ключевой ставки.
В Санкт-Петербурге общая сумма просроченной задолженности граждан по кредитам достигла примерно 62 миллиардов рублей.
Государственная дума планирует обсудить инициативу об обязательной проверке переводов, передаваемых между разными физическими лицами, чтобы усилить контроль за финансовыми операциями.
Ценробанк решил повысить безопасность.
Что изменится на ипотечном рынке и как это отразится на покупателях?
ЦБ хотят защитить дензнак от подделок.
В такой ситуации самое время задуматься о сбережениях.
Новое предложение начинает действовать с 2025 года.
Зато брать можно, сколько вздумается.