14,5 % - новый уровень для экономики страны: Банк России готовится к седьмому снижению ставки

В эту пятницу Банк России снова удивит или, наоборот, порадует рынки. Большинство аналитиков ждут очередного снижения ключевой ставки.
Регулятор продолжает плавно, но уверенно смягчать денежно-кредитную политику, и вот какие цифры на столе.
Что поменяется и насколько
Большинство экспертов прогнозируют, что Центробанк опустит ставку на 0,5 процентного пункта. В итоге она составит 14,5% годовых.
Регулятор уже седьмой раз подряд снижает ставку - и каждый раз поровну, по полпункта.
Напомним, в марте 2026 года ее уже урезали до 15%. А если оглянуться назад: в начале 2025 года ставка была аж 21%, а к концу того же года сползла до 16%.
Аргументы в пользу очередного снижения собрали вполне внятные.
Вот что называется «за»:
- Экономическая активность замедляется - бизнес меньше бегает, нет перегрева.
- Инфляционные ожидания у людей и компаний падают - и население, и предприниматели уже не ждут резкого скачка цен.
- Реальная инфляция тоже замедляется - цифры становятся более умеренными.
Банк России, как водится, действует осторожно - никаких резких кульбитов. Но каждый шаг вниз - маленькая радость для заемщиков и легкая грусть для вкладчиков.
Чего ждать в пятницу
Официальное решение станет известно в пятницу. Если прогноз оправдается, то ставка обновит минимум за последние полтора года.
Снижение происходит седьмой раз подряд - регулятор явно взял курс на поддержку экономики, не разгоняя при этом инфляцию.
Для простых людей
Если у вас есть кредиты или вклады:
- ставка, скорее всего, упадет до 14,5% - это минус полпункта;
- кредиты (особенно переменные) станут чуть дешевле, но не ждите обвала;
- вклады - доходность снизится, фиксируйте ставки сейчас, пока не поздно;
- для ипотеки: тренд на снижение есть, но расслабляться рано, следите за конкретными программами банков.
