Городовой / Полезное / 14,5 % - новый уровень для экономики страны: Банк России готовится к седьмому снижению ставки
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

14,5 % - новый уровень для экономики страны: Банк России готовится к седьмому снижению ставки

Опубликовано: 23 апреля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
14,5 % - новый уровень для экономики страны: Банк России готовится к седьмому снижению ставки
фото legion-media
Чего ждать от пятничного решения ЦБ

В эту пятницу Банк России снова удивит или, наоборот, порадует рынки. Большинство аналитиков ждут очередного снижения ключевой ставки.

Регулятор продолжает плавно, но уверенно смягчать денежно-кредитную политику, и вот какие цифры на столе.

Что поменяется и насколько

Большинство экспертов прогнозируют, что Центробанк опустит ставку на 0,5 процентного пункта. В итоге она составит 14,5% годовых.

Регулятор уже седьмой раз подряд снижает ставку - и каждый раз поровну, по полпункта.

Напомним, в марте 2026 года ее уже урезали до 15%. А если оглянуться назад: в начале 2025 года ставка была аж 21%, а к концу того же года сползла до 16%.

Аргументы в пользу очередного снижения собрали вполне внятные.

Вот что называется «за»:

  1. Экономическая активность замедляется - бизнес меньше бегает, нет перегрева.
  2. Инфляционные ожидания у людей и компаний падают - и население, и предприниматели уже не ждут резкого скачка цен.
  3. Реальная инфляция тоже замедляется - цифры становятся более умеренными.

Банк России, как водится, действует осторожно - никаких резких кульбитов. Но каждый шаг вниз - маленькая радость для заемщиков и легкая грусть для вкладчиков.

Чего ждать в пятницу

Официальное решение станет известно в пятницу. Если прогноз оправдается, то ставка обновит минимум за последние полтора года.

Снижение происходит седьмой раз подряд - регулятор явно взял курс на поддержку экономики, не разгоняя при этом инфляцию.

Для простых людей

Если у вас есть кредиты или вклады:

  • ставка, скорее всего, упадет до 14,5% - это минус полпункта;
  • кредиты (особенно переменные) станут чуть дешевле, но не ждите обвала;
  • вклады - доходность снизится, фиксируйте ставки сейчас, пока не поздно;
  • для ипотеки: тренд на снижение есть, но расслабляться рано, следите за конкретными программами банков.

Ранее "Городовой" рассказал, что происходит с ценами на жилье в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью