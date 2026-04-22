Вторичка почти догнала новостройки: что происходит с ценами на жилье в Петербурге

Почему выгоднее купить новую квартиру, чем старую

Петербург обогнал Подмосковье по ценам на строящееся жилье и теперь занимает второе место в России после Москвы.

Разрыв между «первичкой» и «вторичкой» в городе стремительно сокращается, а квадратный метр в новостройках все ближе к стоимости готовых квартир, передает источник.

Свежий рейтинг регионов

Москва - 397,6 тыс. рублей за квадратный метр; Санкт-Петербург - 267,2 тыс. рублей за «квадрат»; Подмосковье - 228,3 тыс. рублей.

Петербург обогнал Московскую область почти на 39 тысяч рублей за квадрат. Разница внушительная.

Где цены растут быстрее

Хотя по цифрам Петербург впереди, по темпам роста он уступил. За год новые квартиры в Северной столице подорожали на 9,6%. А в Подмосковье - сразу на 19,9%, что выше даже московских показателей.

Вторичка приближается к новостройкам

На вторичном рынке Петербурга средняя стоимость квадратного метра сейчас - 222,7 тыс. рублей. Это лишь на 44,5 тысячи дешевле, чем в новостройках. Разница становится совсем небольшой.

Для сравнения: в Москве «квадрат» на вторичке стоит 335 тыс. (разница с первичкой около 62 тыс.), а в Подмосковье — всего 158,8 тыс. (отставание почти 70 тыс.).

Эксперты ждут, что в ближайшие месяцы цены будут расти умеренно. Покупателям в Петербурге стоит внимательнее следить за рынком - момент для входа может быть непростым.

