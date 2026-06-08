Не рис и не вода: если переборщила с солью, кидаю в кастрюлю овощ – спасаю суп за 2 минуты

Каждый может отвлечься и пересолить суп. К сожалению, это никак не связано с влюбленностью, хотя в качестве оправдания вариант хороший.

Если и с вами произошел этот, мягко говоря, конфуз, не стоит сразу выливать бульон или паниковать. Есть простой кухонный прием, который исправляет ошибку без лишних хлопот. Он не требует добавления воды или длительной варки.

Лайфхаком поделилась в своем блоге опытный кулинар Елена Тарасова.

Что такое солевая губка в кулинарии

Это продукт, который активно впитывает избыток соли из жидкости при нагревании. В роли такого нейтрализатора выступает обычная картошка.

Она забирает лишнюю соль на себя и одновременно обогащает блюдо крахмалом.

Как действовать при пересоле бульона:

Возьмите одну крупную картофелину и тщательно очистите ее; Опустите целый клубень в кастрюлю с пересоленным супом; Продолжайте варить блюдо в обычном режиме; Дождитесь полной готовности картофеля; Выловите размягченный клубень и выбросьте его.

Почему метод рабочий

Крупная картошка вбирает в себя лишнюю соль как губка. Чем больше ее размер, тем эффективнее результат.

Пока картофель варится, он выделяет крахмал. Это вещество делает бульон нежнее и мягче на вкус.

Не забудьте выкинуть картошку после приготовления. Как достанете овощ из кастрюли, излишняя солоноватость супа тоже пропадает.

Главный секрет спасенного блюда

Никто из едоков не заметит, что произошла ошибка. Вкус останется насыщенным, без водянистости, которая появляется при разбавлении водой. Метод работает с любыми первыми блюдами: борщом, рассольником, куриным или грибным бульоном.

Короткий вывод

Одна картофелина решает проблему пересола за несколько минут. Вы не тратите продукты зря и сохраняете изначальную густоту супа. Этот прием стоит запомнить всем, кто любит готовить на глаз.

Личный опыт

Раньше я в панике доливала воду в пересоленный бульон и портила вкус. Теперь я просто бросаю в кастрюлю крупную картошку. Она спасает блюдо, а домочадцы хвалят обед. Никто даже не догадывается о моей маленькой кухонной аварии.

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