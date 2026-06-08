Как приготовить пирог всего из 3 яиц и сметаны: десерт, который затмил все торты

Начинка этого пирога получается настолько нежной и воздушной, что по вкусу напоминает подтаявшее сливочное мороженое. При этом готовится он из самых простых продуктов, а результат выглядит так, будто над ним трудились профессиональные кондитеры.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Евгения Полевская. Это просто".
Ингредиенты:
Для теста:
- желтки — 3 шт.,
- сахар — 50 г,
- соль — щепотка,
- сливочное масло — 125 г,
- ванилин — щепотка,
- разрыхлитель — 1 ч. л. без горки,
- мука — 200 г.
Для начинки:
- сметана 15–20% — 600 мл,
- белки — 3 шт.,
- сахар — 125 г,
- соль — щепотка,
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.,
- ванилин — щепотка.
Приготовление
Сначала отделяю белки от желтков. В отдельной миске смешиваю просеянную муку с разрыхлителем. Мягкое сливочное масло соединяю с сахаром, солью и ванилином. Взбиваю до однородности.
По одному добавляю желтки, каждый раз тщательно перемешивая массу. Большую часть муки ввожу в масляную смесь и замешиваю мягкое тесто.
Перекладываю его на рабочую поверхность, слегка подпылённую мукой, и вымешиваю до гладкости. Тесто делю на две части. Одну часть убираю в холодильник, вторую распределяю по форме, формируя дно и бортики.
Для начинки белки взбиваю со щепоткой соли до лёгкой пены. Постепенно всыпаю сахар и продолжаю взбивать до пышности. Добавляю крахмал и ванилин.
Затем аккуратно вмешиваю сметану движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность массы. Дно теста часто накалываю вилкой и выливаю подготовленную начинку.
Достаю охлаждённое тесто из холодильника и натираю его на крупной тёрке прямо поверх сметанной массы. Отправляю пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаю примерно 50 минут до лёгкого золотистого цвета.
После выпечки оставляю пирог немного остыть в приоткрытой духовке, а затем полностью охлаждаю на решётке.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
Личный опыт
В начинку этого пирога я люблю добавлять цукаты и кокосовую стружку.
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