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Как приготовить пирог всего из 3 яиц и сметаны: десерт, который затмил все торты

Опубликовано: 8 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Как приготовить пирог всего из 3 яиц и сметаны: десерт, который затмил все торты
Как приготовить пирог всего из 3 яиц и сметаны: десерт, который затмил все торты
Городовой ру
Есть десерты, которые удивляют с первого кусочка. Этот пирог именно такой.

Начинка этого пирога получается настолько нежной и воздушной, что по вкусу напоминает подтаявшее сливочное мороженое. При этом готовится он из самых простых продуктов, а результат выглядит так, будто над ним трудились профессиональные кондитеры.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Евгения Полевская. Это просто".

Ингредиенты:

Для теста:

  • желтки — 3 шт.,
  • сахар — 50 г,
  • соль — щепотка,
  • сливочное масло — 125 г,
  • ванилин — щепотка,
  • разрыхлитель — 1 ч. л. без горки,
  • мука — 200 г.

Для начинки:

  • сметана 15–20% — 600 мл,
  • белки — 3 шт.,
  • сахар — 125 г,
  • соль — щепотка,
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.,
  • ванилин — щепотка.

Приготовление

Сначала отделяю белки от желтков. В отдельной миске смешиваю просеянную муку с разрыхлителем. Мягкое сливочное масло соединяю с сахаром, солью и ванилином. Взбиваю до однородности.

По одному добавляю желтки, каждый раз тщательно перемешивая массу. Большую часть муки ввожу в масляную смесь и замешиваю мягкое тесто.

Перекладываю его на рабочую поверхность, слегка подпылённую мукой, и вымешиваю до гладкости. Тесто делю на две части. Одну часть убираю в холодильник, вторую распределяю по форме, формируя дно и бортики.

Для начинки белки взбиваю со щепоткой соли до лёгкой пены. Постепенно всыпаю сахар и продолжаю взбивать до пышности. Добавляю крахмал и ванилин.

Затем аккуратно вмешиваю сметану движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность массы. Дно теста часто накалываю вилкой и выливаю подготовленную начинку.

Достаю охлаждённое тесто из холодильника и натираю его на крупной тёрке прямо поверх сметанной массы. Отправляю пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаю примерно 50 минут до лёгкого золотистого цвета.

После выпечки оставляю пирог немного остыть в приоткрытой духовке, а затем полностью охлаждаю на решётке.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Личный опыт

В начинку этого пирога я люблю добавлять цукаты и кокосовую стружку.

Ранее мы писали о том, как приготовить нежнейший паштет, который тает на языке.

Автор:
Александр Асташкин
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