Это домашний паштет, который получается настолько нежным и лёгким, что после него совсем не хочется магазинной колбасы. Секрет в том, что печень не жарится, а готовится на пару — благодаря этому исчезает горчинка, а текстура становится невероятно нежной.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

куриная или индюшиная печень — 600 г,

морковь — 1 шт.,

репчатый лук — 1 шт.,

куриные яйца — 3-4 шт.,

сливочное масло — 100 г,

соль — по вкусу,

чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Печень тщательно промываю, убираю все лишние плёнки и прожилки. Морковь нарезаю крупными кусочками. Главный секрет рецепта — щадящий способ приготовления: печень варится на пару вместе с морковью, благодаря чему остаётся максимально нежной.

Отдельно ставлю вариться яйца. Печень и морковь готовлю около 20 минут до полной готовности. Если используется говяжья печень, время увеличиваю примерно до 40 минут.

Лук нарезаю мелкими кубиками и обжариваю на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

Как сделать свой завтрак разнообразнее: нежнейший паштет, который тает на языке — без жарки печени - image 1

Всё подготовленное — печень, морковь, лук и варёные яйца — соединяю, слегка солю и добавляю чёрный перец. Затем измельчаю массу в мясорубке 2-3 раза или пробиваю блендером до максимально нежной текстуры.

Если паштет получается слишком густым, добавляю немного жидкости от варки или тёплую воду, чтобы добиться нужной консистенции.

Далее добавляю мягкое сливочное масло и ещё раз тщательно перемешиваю до состояния крема. Получается очень нежная, почти воздушная масса.

Раскладываю паштет по контейнерам и сверху заливаю тонким слоем растопленного сливочного масла — это помогает сохранить свежесть.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Я добавляю в паштет немного молока, так он получается не слишком густым, а вкус становится ещё нежнее.

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