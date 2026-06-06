Обычная скумбрия превратилась в праздничный деликатес: как приготовить рыбу вкуснее любого шашлыка
Эта скумбрия под аппетитной овощной шубкой получается невероятно сочной, ароматной и насыщенной. Благодаря удачным специям рыба раскрывается совершенно по-новому, а сырная корочка делает блюдо по-настоящему праздничным.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".
Ингредиенты:
- скумбрия — 1 шт.,
- плавленый сыр — 1 шт. (по желанию),
- твёрдый сыр — 50 г,
- картофель отварной — 2 шт.,
- морковь отварная — 1 шт.,
- майонез — 2 ст. л.,
- соевый соус — по вкусу,
- приправа для рыбы — по вкусу.
- розмарин, базилик — по вкусу,
- паприка или куркума — по вкусу,
- молотый лавровый лист — по вкусу,
- молотый сельдерей — по вкусу,
- лимонный сок — по желанию.
Приготовление
Скумбрию разделываю на филе, удаляю все косточки и тщательно очищаю внутреннюю часть от тёмной плёнки.
Подготовленное филе смазываю соевым соусом и посыпаю любимыми специями для рыбы. Добавляю немного розмарина, базилика, паприки, душистого перца и молотого лаврового листа.
Оставляю рыбу мариноваться примерно на 15 минут. Дополнительно соль не использую, так как соевый соус уже достаточно солёный.
Затем слегка смазываю поверхность небольшим количеством майонеза. Сверху выкладываю плавленый сыр. Отварной картофель натираю на крупной тёрке и распределяю по рыбе ровным слоем. Немного солю и перчу по вкусу.
Следующим слоем выкладываю натёртую варёную морковь и при желании смазываю её тонким слоем майонеза. Перекладываю подготовленную рыбу в форму для запекания и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
За 5 минут до готовности достаю форму, посыпаю блюдо натёртым твёрдым сыром и возвращаю обратно в духовку. Перед окончанием приготовления слегка присыпаю сверху сушёным базиликом для дополнительного аромата.
Примерное время приготовления: 50 минут
Личный опыт
Я люблю смешивать соевый соус с устричным и уже этой смесью смазывать филе рыбы перед готовкой. Так вкус получается насыщеннее.
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