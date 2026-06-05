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Соседка из Грузии показала этот рецепт: как приготовить ароматное чашушули из курицы

Опубликовано: 5 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Соседка из Грузии показала этот рецепт: как приготовить ароматное чашушули из курицы
Соседка из Грузии показала этот рецепт: как приготовить ароматное чашушули из курицы
Городовой ру
Готовим ароматное блюдо грузинской кухни.

Этот вариант грузинского чашушули из курицы покоряет с первой ложки. Нежное мясо, сочные овощи, ароматные специи и густой томатный соус превращают обычную курицу в настоящее ресторанное блюдо. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".

Ингредиенты:

  • куриные голени — 6 шт.,
  • репчатый лук — 2 шт.,
  • помидоры — 3 шт.,
  • болгарский перец — 1 шт.,
  • томатная паста — 2 ст. л.,
  • хмели-сунели — 1 ч. л.,
  • уцхо-сунели — 1 ч. л.,
  • аджика — по вкусу,
  • зелень (кинза, базилик, петрушка, зелёный лук) — по вкусу.

Приготовление

Из куриных голеней аккуратно удаляю кости и нарезаю мясо крупными кусочками. На сковороде разогреваю немного сливочного масла и обжариваю курицу до румяной корочки. Солю по вкусу.

Лук нарезаю мелкими кубиками и отправляю к курице. Готовлю всё вместе несколько минут до мягкости лука.

Добавляю томатную пасту, хмели-сунели, уцхо-сунели и немного аджики. Хорошо перемешиваю, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Помидоры очищаю от кожицы и нарезаю крупными кусочками. Болгарский перец очищаю от семян и нарезаю небольшими кубиками.

Соседка из Грузии показала этот рецепт: как приготовить ароматное чашушули из курицы - image 1
Соседка из Грузии показала этот рецепт: как приготовить ароматное чашушули из курицы - image 1

Вливаю в сковороду немного воды, добавляю перец и помидоры. Солю и перчу по вкусу. Накрываю крышкой и тушу на небольшом огне около 15 минут, пока овощи не станут мягкими, а соус не загустеет.

Свежую зелень мелко нарезаю и добавляю в самом конце приготовления.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Я добавляю чуть больше аджики для остроты или несколько зубчиков чеснока в конце приготовления. Получается очень вкусно.

Ранее мы писали о том, как приготовить летний салат "пятиминутка".

Автор:
Александр Асташкин
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