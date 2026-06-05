Соседка из Грузии показала этот рецепт: как приготовить ароматное чашушули из курицы

Этот вариант грузинского чашушули из курицы покоряет с первой ложки. Нежное мясо, сочные овощи, ароматные специи и густой томатный соус превращают обычную курицу в настоящее ресторанное блюдо. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".
Ингредиенты:
- куриные голени — 6 шт.,
- репчатый лук — 2 шт.,
- помидоры — 3 шт.,
- болгарский перец — 1 шт.,
- томатная паста — 2 ст. л.,
- хмели-сунели — 1 ч. л.,
- уцхо-сунели — 1 ч. л.,
- аджика — по вкусу,
- зелень (кинза, базилик, петрушка, зелёный лук) — по вкусу.
Приготовление
Из куриных голеней аккуратно удаляю кости и нарезаю мясо крупными кусочками. На сковороде разогреваю немного сливочного масла и обжариваю курицу до румяной корочки. Солю по вкусу.
Лук нарезаю мелкими кубиками и отправляю к курице. Готовлю всё вместе несколько минут до мягкости лука.
Добавляю томатную пасту, хмели-сунели, уцхо-сунели и немного аджики. Хорошо перемешиваю, чтобы специи раскрыли свой аромат.
Помидоры очищаю от кожицы и нарезаю крупными кусочками. Болгарский перец очищаю от семян и нарезаю небольшими кубиками.
Вливаю в сковороду немного воды, добавляю перец и помидоры. Солю и перчу по вкусу. Накрываю крышкой и тушу на небольшом огне около 15 минут, пока овощи не станут мягкими, а соус не загустеет.
Свежую зелень мелко нарезаю и добавляю в самом конце приготовления.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Я добавляю чуть больше аджики для остроты или несколько зубчиков чеснока в конце приготовления. Получается очень вкусно.
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