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Летний салат "пятиминутка", который заменит ужин: лёгкость в каждой ложке

Опубликовано: 4 июня 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Летний салат "пятиминутка", который заменит ужин: лёгкость в каждой ложке
Летний салат "пятиминутка", который заменит ужин: лёгкость в каждой ложке
Городовой ру
Всего одна банка фасоли — и на столе полноценный ужин.

Главный плюс этого салата — всё готовится буквально за несколько минут из продуктов, которые чаще всего уже есть дома. Рецептом поделилась автор Дзен-канала Tanita Glow.

Ингредиенты:

  • консервированная красная фасоль — 400 г,
  • помидоры — 4 шт.,
  • лук — 1 шт.,
  • петрушка — небольшой пучок,
  • чеснок — 2-3 зубчика,
  • лимонный сок — из половинки лимона,
  • оливковое масло — по вкусу,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Помидоры нарезаю небольшими кубиками. Лук — максимально мелко. Петрушку измельчаю ножом. С консервированной фасоли сливаю жидкость и добавляю её в салатник.

Летний салат "пятиминутка", который заменит ужин: лёгкость в каждой ложке - image 1
Летний салат "пятиминутка", который заменит ужин: лёгкость в каждой ложке - image 1

Соединяю фасоль, помидоры, лук и зелень, добавляю измельчённый чеснок.

Солю по вкусу, вливаю лимонный сок и немного оливкового масла.

Всё хорошо перемешиваю — и салат готов.

Этот рецепт мне нравится своей универсальностью. Он отлично подходит и как лёгкий ужин, и как быстрый перекус, и даже как гарнир к мясу.

Примерное время приготовления: 5 минут

Личный опыт

Иногда вместо оливкового масла я заправляю этот салат сметаной, смешивая её с лимонным соком. Получается по-летнему свежо.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Нежность" без варки и хлопот.

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