Летний салат "пятиминутка", который заменит ужин: лёгкость в каждой ложке
Главный плюс этого салата — всё готовится буквально за несколько минут из продуктов, которые чаще всего уже есть дома. Рецептом поделилась автор Дзен-канала Tanita Glow.
Ингредиенты:
- консервированная красная фасоль — 400 г,
- помидоры — 4 шт.,
- лук — 1 шт.,
- петрушка — небольшой пучок,
- чеснок — 2-3 зубчика,
- лимонный сок — из половинки лимона,
- оливковое масло — по вкусу,
- соль — по вкусу.
Приготовление
Помидоры нарезаю небольшими кубиками. Лук — максимально мелко. Петрушку измельчаю ножом. С консервированной фасоли сливаю жидкость и добавляю её в салатник.
Соединяю фасоль, помидоры, лук и зелень, добавляю измельчённый чеснок.
Солю по вкусу, вливаю лимонный сок и немного оливкового масла.
Всё хорошо перемешиваю — и салат готов.
Этот рецепт мне нравится своей универсальностью. Он отлично подходит и как лёгкий ужин, и как быстрый перекус, и даже как гарнир к мясу.
Примерное время приготовления: 5 минут
Личный опыт
Иногда вместо оливкового масла я заправляю этот салат сметаной, смешивая её с лимонным соком. Получается по-летнему свежо.
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