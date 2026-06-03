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Приготовил один раз — и занёс в список любимых рецептов: салат "Нежность" без варки и хлопот

Опубликовано: 3 июня 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Приготовил один раз — и занёс в список любимых рецептов: салат "Нежность" без варки и хлопот
Приготовил один раз — и занёс в список любимых рецептов: салат "Нежность" без варки и хлопот
Городовой ру
Когда на улице стоит жара и совсем не хочется проводить вечер у плиты.

Этот слоёный салат с горбушей, сыром и крекером выручает меня уже не первый год. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Сейчас приготовим".

Ингредиенты:

  • крекер — 300 г,
  • горбуша консервированная — 1 банка,
  • сыр твёрдый — 100 г,
  • сладкий красный перец — 1 шт.,
  • яйца — 2 шт. + 1 шт. для украшения,
  • зелёный лук — 1 пучок,
  • сметана — 300 г,
  • сухой чеснок — 1 ч. л.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

На дно формы выкладываю плотный слой крекеров. Они заменят привычные овощные слои и после пропитки станут очень нежными.

Приготовил один раз — и занёс в список любимых рецептов: салат "Нежность" без варки и хлопот - image 1
Приготовил один раз — и занёс в список любимых рецептов: салат "Нежность" без варки и хлопот - image 1

Сладкий перец нарезаю мелкими кубиками, немного оставляю для украшения. Сыр натираю на крупной тёрке и смешиваю с перцем. Добавляю столовую ложку сметаны и сухой чеснок. Перемешиваю и распределяю массу поверх крекеров.

Сверху снова выкладываю слой крекеров.

Два варёных яйца натираю на крупной тёрке. Добавляю мелко нарезанный зелёный лук, немного соли и перца, заправляю ложкой сметаны и перемешиваю. Распределяю этот слой по крекерам. Снова закрываю всё слоем крекеров.

Сливаю жидкость из консервы с горбушей и тщательно разминаю вилкой. Добавляю немного сметаны для сочности и выкладываю ровным слоем. Сверху делаю последний слой из крекеров и полностью покрываю его сметаной.

Для украшения разделяю варёное яйцо на белок и желток. Желток натираю в центр салата, а белок распределяю вокруг. По краям украшаю салат оставшимся сладким перцем и зелёным луком.

Готовый салат убираю в холодильник минимум на несколько часов.

Примерное время приготовления: 15 минут + 2-3 часа на пропитку.

Личный опыт

Вместо консервированной горбуши я использую тунца или сайру в качестве основного ингредиента.

Ранее мы писали о том, как приготовить жаркое, которое становится вкуснее с каждым часом.

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