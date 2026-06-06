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Секретное оружие в междурядьях: как обычные бобы и полезные грибы спасают урожай от колорадского жука

Опубликовано: 6 июня 2026 14:32
 Проверено редакцией
Секретное оружие в междурядьях: как обычные бобы и полезные грибы спасают урожай от колорадского жука
Секретное оружие в междурядьях: как обычные бобы и полезные грибы спасают урожай от колорадского жука
Городовой ру
Эксперт рассказал, как бороться с главным вредителем картофеля.

Борьба с колорадским жуком — это вечная «война» на огороде. Многие ищут волшебную таблетку: один раз облил всё ядом, и проблема решена. Но такие сильные препараты часто опасны и для нас самих.

Как рассказала "Городовому" агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова, секрет успеха — в комплексе мер. Если бить врага с разных сторон, это будет и безопасно, и эффективно.

Начинаем атаку из-под земли

Жук проводит часть жизни в почве. Он там зимует и окукливается.

"Колорадский жук часть жизни проводит в почве, поэтому внесение в почву полезных грибов: метаризиум и боверия снижает очень большое его количество.

Но это надо делать регулярно, два-три раза за сезон, то есть, например, при посадке картофеля или при каком-нибудь окучивании", - говорит эксперт.

Безопасная «аптечка» для огорода

Если жуки уже на листьях, не спешите хвататься за жесткую химию. Есть препараты, которые работают мягко, но четко. Особенно они важны для баклажанов и ранней картошки.

  1. Фитоверм. Самый доступный вариант. В его основе — аверсектин. Он быстро распадается и не накапливается в плодах.
  2. Битоксибациллин. Это бактерии. Они вызывают у жука «несварение», и он перестает есть. Отлично работает против личинок.
  3. Масла (Ним, Рапсолин). Это новинка. Масло создает на листе тонкую пленку. Она мешает жуку дышать и питаться.

"Плюс ручной сбо, то есть вручную собирается жук и это помогает тоже. Сейчас вообще популяция жука снизилась на самом деле, в Средней полосе. Может быть, это связано как раз с использованием препаратов", - говорит Ольга Миронова.

Баклажаны — главная мишень

Интересный факт: в последние годы жука на картошке стало чуть меньше, зато он полюбил баклажаны. Если у вас на участке есть обе культуры, сначала проверяйте баклажаны.

Защищайте их в первую очередь, иначе жук съест их за пару дней.

Бобовый барьер

Посадите по краям картофельного поля или в междурядьях обычные бобы.

"Есть культуры, которые отпугивают. Например, бобы. Если по краю картофельного поля посадить бобы, то и соберёте бобы, и немножко отпугнёте колорадского жука.

Есть травы, которые отпугивают жука, но на 100% не защищают, конечно", - говорит эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как получить хороший урожай огурцов.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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