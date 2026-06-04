Мульчирование и расписание: почему огурец ненавидит «закаливание» и как обычный полив может убить его невидимые корни

Обычная скошенная трава кормит растения газом и заменяет рыхление.

Огурец — это капризная субтропическая лиана. В лесах Индии, откуда он родом, всегда влажно, жарко и много гниющей листвы. Если вы хотите завалить себя урожаем, нужно просто устроить огурцу «мини-Индию» на грядке.

Главное блюдо — углекислый газ

Как рассказала "Городовому" агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова, огурцы питаются не совсем так, как мы привыкли думать.

Главная еда для них — не порошки из магазина, а углекислый газ. Он активно выделяется, когда в почве преет органика.

"Поэтому главное условие для огурца — это хорошая рыхлая почва, богатая органикой, мульчирующий материал: скошенная трава, например, которая у любого дачника есть в хозяйстве. И подкормки лучше тоже какие-то органические: настой крапивы, настой навозной жижи, либо органические из бутылочек покупные. И ещё один фактор. Углекислый газ, он же летучий и влажность тоже испаряется. Поэтому огурец хорошо растёт, особенно в первое время, под укрытиями", - говорит эксперт.

Забудьте про тяпку

У огурца очень нежные корни, и расположены они почти на поверхности. Когда вы рыхлите землю тяпкой, вы буквально рвете ему «сосуды».

Что делать? Мульчировать. Просто завалите грядку толстым слоем скошенной травы.

Трава гниет и кормит растение газом.

Под ней всегда влажно.

Сорняки не могут пробиться.

Земля остается рыхлой без вашего участия.

Устройте в теплице «баню»

Огурцы обожают духоту. В отличие от помидоров, которые любят сквозняк, огурцам комфортно там, где влажно и припаривает.

Не спешите открывать теплицу нараспашку, если на улице не экстремальная жара. Пусть внутри будет влажно и тихо. Проветривайте только для того, чтобы сбить температуру, если она зашкаливает за +30.

Режим полива: без стрессов

Огурец на 95% состоит из воды. Но поливать его «раз в неделю до болота» — плохая идея.

"Идеальный вариант — поливать по чуть-чуть, но каждый день. Если вы бываете на даче только по выходным, обязательно используйте мульчу или капельный полив. Либо пусть полив будет раз в три дня. Если вы приехали и залили много, а потом неделю вас нет, огурцу будет очень тяжело", - отмечает Ольга Миронова.

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