Стальные швы весом с грузовик: Большой Смоленский мост в Петербурге учат «дышать»

В Петербурге продолжают возводить Большой Смоленский мост. Это событие историческое: полноценных разводных мостов через Неву в городе не строили уже около 40 лет.
Работа кипит, и строители уже начали устанавливать важные детали, которые помогут переправе стоять десятилетиями.
«Дышащий» мост: зачем нужны деформационные швы
На днях на мосту установили первые деформационные швы, сообщили в Смольном. Если говорить просто, это специальные гибкие стыки между частями моста.
Металл расширяется в жару и сжимается в мороз. Швы позволяют конструкции «двигаться», чтобы на бетоне не появлялись трещины.
Всего таких швов будет 13. Они полностью наши, отечественные. Каждая такая «деталька» весит как целый грузовик — от 4 до 7 тонн.
На установку одного шва у рабочих уходит до двух недель, настолько это точная работа.
Безопасность и трамваи
Сейчас мост постепенно обретает свои финальные очертания. Уже наполовину готовы парапеты, которые разделят встречные потоки машин.
Также начали ставить перила для пешеходов — их смонтировали уже почти полкилометра.
Что будет дальше:
- Инженеры настраивают гидравлику, чтобы мост мог плавно разводиться.
- Скоро начнут укладывать рельсы — по мосту обязательно пустят трамваи.
- На очереди — гидроизоляция, чтобы защитить металл от нашей питерской сырости.
Кому станет проще жить?
Большой Смоленский мост строят на самом длинном участке Невы между мостами — от Володарского до моста Александра Невского.
Сейчас жителям Невского района приходится делать огромный крюк, чтобы попасть на другой берег.
Новая переправа свяжет правый и левый берега напрямую. Это будет широкий мост:
- 6 полос для машин.
- Трамвайная линия прямо посередине.
- Отдельные дорожки для велосипедистов и тротуары для пешеходов.
Когда поедем?
Главная хорошая новость — стройка идет с опережением графика. Власти и строители обещают, что рабочее движение по мосту откроют в 2027 году.
После запуска моста центр города должен вздохнуть свободнее: часть машин уйдет на новую переправу, минуя загруженные набережные и исторические улочки.
Это будет первый из целого ряда новых объектов, которые должны сделать жизнь автомобилистов в Петербурге хоть немного предсказуемее.