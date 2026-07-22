Стальные швы весом с грузовик: Большой Смоленский мост в Петербурге учат «дышать»

На переправе будет 13 деформационных швов.

В Петербурге продолжают возводить Большой Смоленский мост. Это событие историческое: полноценных разводных мостов через Неву в городе не строили уже около 40 лет.

Работа кипит, и строители уже начали устанавливать важные детали, которые помогут переправе стоять десятилетиями.

«Дышащий» мост: зачем нужны деформационные швы

На днях на мосту установили первые деформационные швы, сообщили в Смольном. Если говорить просто, это специальные гибкие стыки между частями моста.

Металл расширяется в жару и сжимается в мороз. Швы позволяют конструкции «двигаться», чтобы на бетоне не появлялись трещины.

Всего таких швов будет 13. Они полностью наши, отечественные. Каждая такая «деталька» весит как целый грузовик — от 4 до 7 тонн.

На установку одного шва у рабочих уходит до двух недель, настолько это точная работа.

Безопасность и трамваи

Сейчас мост постепенно обретает свои финальные очертания. Уже наполовину готовы парапеты, которые разделят встречные потоки машин.

Также начали ставить перила для пешеходов — их смонтировали уже почти полкилометра.

Что будет дальше:

Инженеры настраивают гидравлику, чтобы мост мог плавно разводиться.

Скоро начнут укладывать рельсы — по мосту обязательно пустят трамваи.

На очереди — гидроизоляция, чтобы защитить металл от нашей питерской сырости.

Кому станет проще жить?

Большой Смоленский мост строят на самом длинном участке Невы между мостами — от Володарского до моста Александра Невского.

Сейчас жителям Невского района приходится делать огромный крюк, чтобы попасть на другой берег.

Новая переправа свяжет правый и левый берега напрямую. Это будет широкий мост:

6 полос для машин.

Трамвайная линия прямо посередине.

Отдельные дорожки для велосипедистов и тротуары для пешеходов.

Когда поедем?

Главная хорошая новость — стройка идет с опережением графика. Власти и строители обещают, что рабочее движение по мосту откроют в 2027 году.

После запуска моста центр города должен вздохнуть свободнее: часть машин уйдет на новую переправу, минуя загруженные набережные и исторические улочки.

Это будет первый из целого ряда новых объектов, которые должны сделать жизнь автомобилистов в Петербурге хоть немного предсказуемее.