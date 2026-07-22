Грозы, порывы ветра и грибное тепло: синоптик рассказал, какую погоду принес в Петербург циклон

Похолодание набирает силу.

Петербургская погода в своем репертуаре. На этот раз над нами завис циклон, который пришел со стороны юго-запада.

Небо затянет тучами, а солнце будет лишь изредка подмигивать сквозь облака. Если планируете дела на вечер, знайте: во второй половине дня город накроют дожди, а местами даже прогремят грозы.

Какая температура на градусниках?

В самом Петербурге сегодня будет вполне комфортно — около +18…+20°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Ленинградской области разброс температур побольше: от +15° до +23°. Ветер дует с северо-запада, он не слишком сильный, но во время грозы может ощутимо дернуть, так что будьте осторожны.

Головная боль и зонты

Атмосферное давление сейчас падает и составляет 753 мм рт. ст. Это ниже нормы, поэтому метеозависимым людям стоит поберечь себя — возможна слабость или головная боль.

Кстати, зонт лучше не выкладывать из сумки. Синоптики говорят, что такая чехарда продлится минимум до конца четверга.

Завтра сценарий повторится: ночью будет прохладно (+11…+13°), а днем снова те же +20° и короткие дожди.

Совет на заметку

Интересно, что такие затяжные циклоны часто приносят в Петербург не только сырость, но и «грибное» тепло. Земля уже прогрелась, так что после этих дождей в лесах области могут пойти первые грибы.

Но есть и минус: при грозах ветер становится порывистым и непредсказуемым.

МЧС традиционно советует не парковать машины под старыми деревьями и рекламными щитами. Берегите себя и не забудьте дождевик!

Ранее «Городовой» рассказывал, почему завтра в Петербурге лучше держаться подальше от воды.