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Пожелтевшие лук и чеснок позеленеют за сутки: это копеечное средство сотворит чудо — всего стакан на растение

Опубликовано: 8 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Пожелтевшие лук и чеснок позеленеют за сутки: это копеечное средство сотворит чудо — всего стакан на растение
Пожелтевшие лук и чеснок позеленеют за сутки: это копеечное средство сотворит чудо — всего стакан на растение
Городовой ру
Бюджетный огородный лайфхак

Пожелтение листьев лука и чеснока является индикатором ухудшения их состояния. Крайне важно своевременно выявить факторы, вызывающие стресс у растений.

Причины пожелтения листьев

Как правило, пожелтение листьев обусловлено нарушениями агротехнических норм, продолжительными осадками, несоответствующим составом почвы или воздействием вредителей. Игнорирование данной проблемы может привести к полной потере урожая.

Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный и экономичный способ восстановления здоровья растений в течение суток с использованием доступных аптечных средств.

Приготовление средства

Для приготовления раствора необходимо развести в ведре воды три столовые ложки 10% раствора аммиака, четыре столовые ложки перекиси водорода и небольшое количество марганцовки до получения бледно-розового оттенка.

Этим раствором следует поливать растения из расчета один стакан на куст. Уже через 24 часа листья восстанавливают свой естественный цвет. Подобные подкормки можно проводить в любой вегетационный период при условии сухой погоды.

Ранее мы рассказали, чем обработать томаты для активного роста.

Автор:
Ксения Давыдова
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