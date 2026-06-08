Пожелтевшие лук и чеснок позеленеют за сутки: это копеечное средство сотворит чудо — всего стакан на растение

Пожелтение листьев лука и чеснока является индикатором ухудшения их состояния. Крайне важно своевременно выявить факторы, вызывающие стресс у растений.
Причины пожелтения листьев
Как правило, пожелтение листьев обусловлено нарушениями агротехнических норм, продолжительными осадками, несоответствующим составом почвы или воздействием вредителей. Игнорирование данной проблемы может привести к полной потере урожая.
Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный и экономичный способ восстановления здоровья растений в течение суток с использованием доступных аптечных средств.
Приготовление средства
Для приготовления раствора необходимо развести в ведре воды три столовые ложки 10% раствора аммиака, четыре столовые ложки перекиси водорода и небольшое количество марганцовки до получения бледно-розового оттенка.
Этим раствором следует поливать растения из расчета один стакан на куст. Уже через 24 часа листья восстанавливают свой естественный цвет. Подобные подкормки можно проводить в любой вегетационный период при условии сухой погоды.
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