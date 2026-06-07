Городовой / Полезное / 3 пшика на куст – и томаты не унять: шпарят плоды как ненормальные даже в "поганое" лето
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Пора забыть про спешку: Лунный гороскоп на 9 июня 2026 года - названы запреты в этот день Полезное
Народные приметы на 8 июня — Карпов день: одна ошибка может отпугнуть удачу на всё лето Полезное
½ литра эликсира под куст – и клубники будет пруд пруди: ягоды крупные и слаще меда Полезное
Где в России производят самый вкусный мед - качество на высоте: одной баночки точно будет мало Полезное
Натуральный стимулятор роста: достаточно 1 горсти, чтобы замиокулькас выпустил ворох побегов — в 100 раз лучше магазинных подкормок Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Эксклюзив
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

3 пшика на куст – и томаты не унять: шпарят плоды как ненормальные даже в "поганое" лето

Опубликовано: 7 июня 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
3 пшика на куст – и томаты не унять: шпарят плоды как ненормальные даже в "поганое" лето
3 пшика на куст – и томаты не унять: шпарят плоды как ненормальные даже в "поганое" лето
Городовой ру
Эффективная подкормка для томатов

Томаты представляют собой одну из наиболее востребованных сельскохозяйственных культур. Их активно используют в свежем виде, консервируют, а также перерабатывают в соусы и соки. Для получения высококачественных, сочных и крупных плодов необходимо обеспечить надлежащий уход за растениями томатов, строго соблюдая агротехнические требования. Особое значение при этом имеют своевременные подкормки.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по обработке растений для достижения обильного и продолжительного плодоношения. Высокоэффективное средство может быть обнаружено даже в домашней аптечке.

Аспирин для томатов

Речь пойдет об ацетилсалициловой кислоте, известной как аспирин. Это химическое соединение имеет важное значение для процесса фотосинтеза. Помимо этого, оно демонстрирует высокую эффективность в стимулировании роста и плодоношения, а также обеспечивает защиту растений от ряда грибковых инфекций.

Приготовление средства

Для приготовления рабочего раствора измельчите одну таблетку аспирина и растворите ее в одном литре горячей воды. После этого раствор необходимо охладить, перелить в пульверизатор и обработать кусты томатов по листве и завязям.

Такие подкормки рекомендуется проводить один раз в три недели в утренние часы. Важно осуществлять обработку в сухую погоду, поскольку в противном случае ее эффективность будет сведена к нулю.

Ранее мы рассказали, чем удобрить розы для длительного цветения.

Полезное