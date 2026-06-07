3 пшика на куст – и томаты не унять: шпарят плоды как ненормальные даже в "поганое" лето
Томаты представляют собой одну из наиболее востребованных сельскохозяйственных культур. Их активно используют в свежем виде, консервируют, а также перерабатывают в соусы и соки. Для получения высококачественных, сочных и крупных плодов необходимо обеспечить надлежащий уход за растениями томатов, строго соблюдая агротехнические требования. Особое значение при этом имеют своевременные подкормки.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по обработке растений для достижения обильного и продолжительного плодоношения. Высокоэффективное средство может быть обнаружено даже в домашней аптечке.
Аспирин для томатов
Речь пойдет об ацетилсалициловой кислоте, известной как аспирин. Это химическое соединение имеет важное значение для процесса фотосинтеза. Помимо этого, оно демонстрирует высокую эффективность в стимулировании роста и плодоношения, а также обеспечивает защиту растений от ряда грибковых инфекций.
Приготовление средства
Для приготовления рабочего раствора измельчите одну таблетку аспирина и растворите ее в одном литре горячей воды. После этого раствор необходимо охладить, перелить в пульверизатор и обработать кусты томатов по листве и завязям.
Такие подкормки рекомендуется проводить один раз в три недели в утренние часы. Важно осуществлять обработку в сухую погоду, поскольку в противном случае ее эффективность будет сведена к нулю.
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