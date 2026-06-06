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Розы процветут все лето: травяной чай всего из 2-х компонентов сотворит чудо — соседи завянут от зависти

Опубликовано: 6 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Розы процветут все лето: травяной чай всего из 2-х компонентов сотворит чудо — соседи завянут от зависти
Розы процветут все лето: травяной чай всего из 2-х компонентов сотворит чудо — соседи завянут от зависти
Городовой ру
Подкормка роз для обильного цветения

Уход за розами не требует большого садоводческого опыта. Достаточно обеспечить растению оптимальный световой и водный режимы, а также регулярные подкормки.

Важные элементы для роста и цветения

В летний период розы особенно нуждаются в калии и фосфоре, которые способствуют формированию бутонов и продлению цветения. Для этого не обязательно использовать комплексные удобрения; можно приготовить эффективный травяной настой по рекомендации агронома Ксении Давыдовой.

Польза под ногами

Одним из ингредиентов для подкормки является крапива двудомная. Это растение, часто ошибочно воспринимаемое как сорняк, содержит большое количество калия, необходимого розам в период цветения. Вторым компонентом служит банановая кожура, богатая микроэлементами и минералами. Сочетание этих ингредиентов позволяет создать превосходное удобрение для роз.

Приготовление настоя

Для приготовления настоя измельченную крапиву следует залить тремя литрами воды и добавить кожуру двух бананов.

Через несколько дней вы получите высококачественное удобрение, которое следует процедить и развести в ведре воды. Подкормку роз рекомендуется проводить каждые три недели.

Ранее мы рассказали, как ухаживать за молодыми огурцами в теплице.

Автор:
Ксения Давыдова
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