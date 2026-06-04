Не подкормка, а золото: эти 2 пищевых отхода заставят розы цвести пышными шапками — а мы их выбрасываем
Для обеспечения обильного и продолжительного цветения роз в течение всего летнего периода их необходимо регулярно подкормливать. При этом не обязательно использовать исключительно химические удобрения. Стоит обратить внимание на пищевые отходы, поскольку среди них могут быть обнаружены настоящие сокровища.
Агроном Ксения Давыдова объяснила, что поддержание длительного цветения роз является комплексным процессом. Подкормки должны проводиться систематически на протяжении всего вегетационного периода, учитывая большие затраты энергии растений на рост побегов и формирование бутонов.
Источник калия
Для достижения обильного цветения розы критически нуждаются в калии. Этот элемент легко получить из банановой кожуры, которая содержит достаточное количество калия для удовлетворения потребностей растения. Нужно измельчить кожуру и аккуратно внести ее в почву вокруг растения.
Источник азота
Помимо этого, агроном советует использовать кофейную гущу. Она способствует улучшению структуры почвы, обогащает ее азотом и привлекает дождевых червей, что положительно сказывается на ее плодородности.
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