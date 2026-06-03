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Молодым огурцам в теплице – непременно: соблюдайте правила от агронома Давыдовой – и урожая соберете КАМАЗ

Опубликовано: 3 июня 2026 21:14
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Молодым огурцам в теплице – непременно: соблюдайте правила от агронома Давыдовой – и урожая соберете КАМАЗ
Молодым огурцам в теплице – непременно: соблюдайте правила от агронома Давыдовой – и урожая соберете КАМАЗ
Городовой ру
Что делать, если огурцы перестали расти

После высадки в теплицы огурцы, как правило, демонстрируют интенсивный рост. Тем не менее, в ряде случаев наблюдается замедление или полная остановка их развития. В подобной ситуации крайне важно оперативно установить первопричину, поскольку промедление может привести к потерям урожая.

Эксперт в области садоводства Ксения Давыдова рассказала о возможных факторах, способствующих возникновению проблемы.

В чем кроется причина

Резкое прекращение роста огурцов может быть обусловлено неблагоприятными климатическими условиями. Экстремально высокие или низкие температуры в теплице оказывают негативное воздействие на культуру. Оптимальный температурный режим для дневного времени составляет от +25°C до +28°C, а для ночного — от +14°C до +18°C.

Ещё одной причиной снижения продуктивности является дефицит питательных элементов в почве. Огурцы отличаются высокой потребностью в питании, что обуславливает необходимость регулярного внесения удобрений. В качестве таковых могут быть использованы как минеральные комплексы, так и органические удобрения, например, перегной.

Да будет свет!

Правильное освещение также является критически важным фактором для обеспечения качественного роста огурцов. Недостаток света способен негативно сказаться на развитии растений.

Эксперт рекомендует поливать растения подогретой водой, чтобы предотвратить переохлаждение. Соблюдение несложных рекомендаций приведет к получению богатого урожая!

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