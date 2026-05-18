В СССР крестоцветную блошку изводили только так: капуста росла без всяких проблем – «дедовский» метод
Крестоцветная блошка способна в течение суток нанести значительный ущерб капустным листьям, приводя их в состояние, напоминающее марлю. Этот микроскопический вредитель отличается высокой прожорливостью и плодовитостью, что существенно затрудняет борьбу с ним.
Агроном Ксения Давыдова предложила метод, который был известен ещё советским огородникам и доказал свою эффективность в современных условиях. Суть метода заключается в создании неблагоприятных условий для вредителя. Известно, что крестоцветная блошка не переносит резких запахов и щелочной среды.
Для приготовления средства потребуются следующие компоненты:
- Древесная зола – 50%;
- табачная пыль – 40%;
- горчичный порошок – 10%.
Все тщательно перемешайте переложите в сито и просейте над растениями в утренние часы, пока еще держится роса.
«Зола создает щелочную реакцию на поверхности листа, которую блошка избегает. Табачная пыль содержит алкалоиды – природные отпугиватели. А горчичный порошок усиливает отталкивающий эффект», – объяснила специалист.
Рекомендуется проводить две обработки с интервалом в две недели. Результат будет незамедлительным.
