В СССР крестоцветную блошку изводили только так: капуста росла без всяких проблем – «дедовский» метод
В СССР крестоцветную блошку изводили только так: капуста росла без всяких проблем – «дедовский» метод

Опубликовано: 18 мая 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
legion-media
Как избавиться от крестоцветной блошки

Крестоцветная блошка способна в течение суток нанести значительный ущерб капустным листьям, приводя их в состояние, напоминающее марлю. Этот микроскопический вредитель отличается высокой прожорливостью и плодовитостью, что существенно затрудняет борьбу с ним.

Агроном Ксения Давыдова предложила метод, который был известен ещё советским огородникам и доказал свою эффективность в современных условиях. Суть метода заключается в создании неблагоприятных условий для вредителя. Известно, что крестоцветная блошка не переносит резких запахов и щелочной среды.

Для приготовления средства потребуются следующие компоненты:

  • Древесная зола – 50%;
  • табачная пыль – 40%;
  • горчичный порошок – 10%.

Все тщательно перемешайте переложите в сито и просейте над растениями в утренние часы, пока еще держится роса.

«Зола создает щелочную реакцию на поверхности листа, которую блошка избегает. Табачная пыль содержит алкалоиды – природные отпугиватели. А горчичный порошок усиливает отталкивающий эффект», – объяснила специалист.

Рекомендуется проводить две обработки с интервалом в две недели. Результат будет незамедлительным.

