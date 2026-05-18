Раскидали по огороду – и мыши сбегут к соседу: не яд и не химия – природный отпугиватель
В случае обнаружения грызунов на приусадебном участке необходимо оперативно предпринять меры по их устранению. Эти вредители представляют собой большую угрозу, поскольку являются переносчиками инфекционных заболеваний, а еще вредят сельскохозяйственным культурам.
Агроном Ксения Давыдова предложила эффективное решение проблемы без использования химических средств.
Натуральное средство
Для реализации задуманного потребуется болотный багульник. Стебли этого растения содержат эфирные масла, обладающие специфическим ароматом. Разместите багульник на огороде или в местах скопления мышей – они моментально покинут территорию.
Если не нашли багульник в природе
Багульник доступен для приобретения в специализированных маган. Пропитайте ткань или губку экстрактом багульника и разместите их на грядках – грызуны будут обходить огород стороной.
"Кроме того, при наличии на участке водоема, багульник, как влаголюбивое растение, может служить и прекрасным декоративным элементом ландшафта",– рассказала эксперт.
Ранее мы рассказали, как помочь растениям после града.