VIP- вариант: забор, который не боится осадков, жары и стужи— прослужит 200 лет без ремонта и ухода
Владельцы частных домов проявляют скрупулезность при выборе ограждений, поскольку забор является визитной карточкой недвижимости.
Традиционно для ограждений загородных участков используются такие материалы, как кирпич, профнастил или дерево. Однако для тех, кто стремится к уникальным решениям, стоит рассмотреть инновационный вариант ограждения.
По рекомендациям автора канала «Ремонтдом», забор из базальтовой нити представляет собой привлекательное внешне решение. При этом он отличается высокой прочностью и долговечностью.
"Несмотря на то, что для некоторых это может быть новым открытием, данное каменное волокно успешно применяется в нашей стране с 80-х годов",– рассказал блогер.
Базальтовая нить обладает исключительной прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред, таких как щелочи, соли и кислоты. Материал способен выдерживать экстремальные температуры в диапазоне от —200°C до +600°C.
По мнению эксперта, базальт является безупречным материалом, который способен служить на протяжении веков без необходимости в специальном уходе или ремонте.
А использование нитей черного цвета придаст участку изысканный вид.
