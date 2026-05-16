Идеальный хрустящий сыр на шпажках: самая аппетитная закуска к пикнику — невозможно остановиться
Самый обычный сыр тут превращается в горячую хрустящую закуску с тянущейся серединой, от которой невозможно оторваться. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты:
твёрдый сыр — 300 г,
сушёная паприка — 2 ч. л.,
соль — 1 ч. л.,
панировочные сухари — 30 г,
мука — 160 г,
яйцо — 1 шт.,
молоко — 150 мл
Приготовление
Сыр нарезаю длинными брусочками примерно по 2 см шириной. В каждый кусочек вставляю шпажку или зубочистку — так закуску будет удобно жарить и подавать.
В отдельной миске смешиваю панировочные сухари, соль и паприку. Именно паприка делает корочку особенно ароматной и аппетитной.
Для кляра просеиваю муку, добавляю яйцо и постепенно вливаю молоко, быстро перемешивая венчиком. Масса должна получиться гладкой и без комочков — тогда кляр хорошо покроет сыр.
В глубокой сковороде разогреваю растительное масло. Очень важно хорошо его прогреть, чтобы корочка сразу схватилась, а сыр внутри успел расплавиться.
Каждый сырный брусочек сначала окунаю в кляр, затем тщательно обваливаю в сухарях со специями. После этого сразу отправляю в горячее масло.
Обжариваю по 2-3 минуты до красивой золотистой корочки. Сыр внутри становится мягким и тягучим, а снаружи появляется хрустящая оболочка.
Готовые палочки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Подавать такую закуску лучше сразу, пока сыр внутри горячий и тянется аппетитными нитями. Особенно вкусно получается с чесночным, сырным или томатным соусом.
Примерное время приготовления: 15 минут
Личный опыт
Я приготовил эту сырную закуску и рекомендую подавать её вместе с чесночным или сметанным соусом.
