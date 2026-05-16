Идеальный хрустящий сыр на шпажках: самая аппетитная закуска к пикнику — невозможно остановиться

Когда привычные закуски уже надоели и хочется чего-то необычного, этот рецепт выручает идеально.

Самый обычный сыр тут превращается в горячую хрустящую закуску с тянущейся серединой, от которой невозможно оторваться. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

твёрдый сыр — 300 г,

сушёная паприка — 2 ч. л.,

соль — 1 ч. л.,

панировочные сухари — 30 г,

мука — 160 г,

яйцо — 1 шт.,

молоко — 150 мл

Приготовление

Сыр нарезаю длинными брусочками примерно по 2 см шириной. В каждый кусочек вставляю шпажку или зубочистку — так закуску будет удобно жарить и подавать.

В отдельной миске смешиваю панировочные сухари, соль и паприку. Именно паприка делает корочку особенно ароматной и аппетитной.

Для кляра просеиваю муку, добавляю яйцо и постепенно вливаю молоко, быстро перемешивая венчиком. Масса должна получиться гладкой и без комочков — тогда кляр хорошо покроет сыр.

В глубокой сковороде разогреваю растительное масло. Очень важно хорошо его прогреть, чтобы корочка сразу схватилась, а сыр внутри успел расплавиться.

Каждый сырный брусочек сначала окунаю в кляр, затем тщательно обваливаю в сухарях со специями. После этого сразу отправляю в горячее масло.

Обжариваю по 2-3 минуты до красивой золотистой корочки. Сыр внутри становится мягким и тягучим, а снаружи появляется хрустящая оболочка.

Готовые палочки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавать такую закуску лучше сразу, пока сыр внутри горячий и тянется аппетитными нитями. Особенно вкусно получается с чесночным, сырным или томатным соусом.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

Я приготовил эту сырную закуску и рекомендую подавать её вместе с чесночным или сметанным соусом.

