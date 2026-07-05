В Петербурге благоустроят территории 65 школ и детсадов к 1 сентября

Лето в Петербурге — не только про прогулки и отпуск, но и про масштабное благоустройство. ГАТИ дала зелёный свет обновлению городских дворов: десятки территорий у образовательных и спортивных учреждений ждут перемены.
К началу учебного года пространства станут удобнее и безопаснее — рассказываем, где и что планируют сделать.
Где и что обновят
Работы развернутся по всему городу, но особенно активно — во Фрунзенском районе: там приведут в порядок свыше десяти территорий. В Красносельском районе ремонт затронет восемь спортивных зон, а в других районах благоустроят от двух до четырёх объектов.
Что конкретно сделают
- У школ № 305 и № 314 полностью заменят асфальтовое покрытие.
- В районном Центре физкультуры и спорта обновят покрытие на пяти спортивных площадках.
- Работы пройдут на территориях школ, детсадов, спортивных и молодёжных центров — всего выдано 65 разрешений.
Масштабное благоустройство — это всегда временные неудобства, но в перспективе — более комфортные дворы и безопасные площадки для детей. Работы находятся на особом контроле ГАТИ, так что за качеством обещают следить строго.
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