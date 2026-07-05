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В Петербурге благоустроят территории 65 школ и детсадов к 1 сентября

Опубликовано: 5 июля 2026 09:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге благоустроят территории 65 школ и детсадов к 1 сентября
фото legion-media
Что ждет территории у школ и детсадов

Лето в Петербурге — не только про прогулки и отпуск, но и про масштабное благоустройство. ГАТИ дала зелёный свет обновлению городских дворов: десятки территорий у образовательных и спортивных учреждений ждут перемены.

К началу учебного года пространства станут удобнее и безопаснее — рассказываем, где и что планируют сделать.

Где и что обновят

Работы развернутся по всему городу, но особенно активно — во Фрунзенском районе: там приведут в порядок свыше десяти территорий. В Красносельском районе ремонт затронет восемь спортивных зон, а в других районах благоустроят от двух до четырёх объектов.

Что конкретно сделают

  • У школ № 305 и № 314 полностью заменят асфальтовое покрытие.
  • В районном Центре физкультуры и спорта обновят покрытие на пяти спортивных площадках.
  • Работы пройдут на территориях школ, детсадов, спортивных и молодёжных центров — всего выдано 65 разрешений.

Масштабное благоустройство — это всегда временные неудобства, но в перспективе — более комфортные дворы и безопасные площадки для детей. Работы находятся на особом контроле ГАТИ, так что за качеством обещают следить строго.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему школьники Петербурга не идут в колледжи.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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