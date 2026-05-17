Прощаемся с зонтами: синоптик пообещал Петербургу идеальный старт новой рабочей недели

Зонты можно убирать.

В Петербург пришло настоящее июньское тепло, но без сюрпризов не обойдется. Сегодня городом «командует» атмосферный фронт. Он растянулся через весь регион — от юго-запада до северо-востока.

Это значит, что небесная канцелярия будет часто менять настроение.

Доставать ли зонтик?

Погода сегодня переменчивая. Солнце планирует часто выглядывать из-за облаков, но расслабляться не стоит. В разных районах города пройдут короткие дожди. Кое-где может даже прогреметь гроза.

Это типичная петербургская история: в одном дворе светит солнце, а через два квартала идет ливень.

Теплее, чем обычно

Несмотря на дожди, на улице очень комфортно. Температура сейчас на 3–4 градуса выше нормы для середины июня.

В самом Петербурге ждем +19…+21° .

. В области разброс больше: от +17° на западе до жарких +26° на востоке.

Кстати, такая разница температур часто и провоцирует те самые грозы, о которых предупреждают синоптики.

Что будет в понедельник?

Рабочая неделя начнется с отличных новостей. Дожди закончатся, и небо прояснится. В ночь на понедельник будет свежо — около +10°, а днем воздух прогреется до идеальных +22°, сообщает синоптик Михаил Леус.

