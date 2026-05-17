Будете удивлены, сколько сейчас стоят в Москве советские чайные сервизы из бабулиных сервантов
Будете удивлены, сколько сейчас стоят в Москве советские чайные сервизы из бабулиных сервантов

Опубликовано: 17 мая 2026 14:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Когда-то эти вещи считались обычным бытовым хламом, который стоял почти в каждой квартире.

Сегодня многие предметы из СССР неожиданно превратились в дорогие коллекционные находки. Старые сервизы, вафельницы и даже простые тарелки теперь продают за тысячи рублей, а некоторые экземпляры охотно скупают коллекционеры.

Что теперь стоит больших денег

Главным символом советского дома был сервант. За стеклом хранили праздничные сервизы, хрусталь, статуэтки и памятные вещи. Особой ценностью считалась "парадная" посуда — её доставали только по праздникам. Сейчас именно такие наборы неожиданно выросли в цене.

Например, фарфоровый сервиз "Одуванчики" Барановского завода продают примерно за 10 тысяч рублей. А набор "Перо Жар-Птицы" с клеймом ЛФЗ стоит ещё дороже. Даже отдельные советские тарелки с маркировкой "Общепит" или "Турист" продаются по несколько сотен рублей за штуку.

Коллекционеры вышли на охоту

Не меньший интерес вызывает и техника времён СССР. Советская электровафельница в оригинальной коробке сегодня может стоить около 13 тысяч рублей. Старые эмалированные чайники, электроплитки и кухонные приборы тоже стали частью ретро-тренда.

Особенно ценятся вещи в идеальном состоянии. Например, хрустальные сервизы в заводских коробках или предметы, которыми никогда не пользовались. За редкие экземпляры коллекционеры готовы платить десятки тысяч рублей.

Почему всё это снова стало модным

Людей привлекает не только ностальгия, но и уникальный дизайн советских вещей. Многие узнают знакомые кружки, вазы, фигурки и тот самый хрусталь из детства. То, что раньше считалось устаревшим хламом, теперь стало частью моды на винтаж и ретро.

Ранее мы писали о том, как посуда из Петербурга отражалась в истории страны.

