Меньше суток до погодного переворота: синоптики сделали новое заявление
Меньше суток до погодного переворота: синоптики сделали новое заявление

Опубликовано: 17 мая 2026 15:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Legion-Media
Начиная с понедельника некоторые регионы прогреются до +30 градусов.

Синоптики Гидрометцентра России заявили, что до наступления тотальной жары в регионах осталось ждать менее суток.

Так, уже в понедельник, 18 мая, в Москве установится тёплая погода, превышающая норму на 7-9 градусов. Столбики термометров покажут +30 градусов. Жара продлится всю неделю вплоть до пятницы, 22 мая.

Кроме столичного региона, потеплеет также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях.

Откуда придёт жара

Править погодой будет тропосферный гребень из Средней Азии, объяснили в Гидрометцентре. По южной, а затем и западной периферии гребня станет перемещаться воздух с Чёрного и Каспийского морей, из-за чего местами будут проходить кратковременные дожди и грозы.

Жарко будет не везде

Тёплая и безоблачная погода будет преимущественно в центральной части России. В Новосибирске синоптики прогнозируют кратковременные дожди на протяжении всей следующей недели. Температура опустится до +18 градусов.

Температура воздуха в дневные часы в Иркутске составит от +11 до +21 градуса. До 22 мая там также обещают пасмурную погоду с дождями и туманом.

Ранее мы писали о том, что некоторые регионы России ждут заморозки.

