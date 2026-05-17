Меньше суток до погодного переворота: синоптики сделали новое заявление
Синоптики Гидрометцентра России заявили, что до наступления тотальной жары в регионах осталось ждать менее суток.
Так, уже в понедельник, 18 мая, в Москве установится тёплая погода, превышающая норму на 7-9 градусов. Столбики термометров покажут +30 градусов. Жара продлится всю неделю вплоть до пятницы, 22 мая.
Кроме столичного региона, потеплеет также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях.
Откуда придёт жара
Править погодой будет тропосферный гребень из Средней Азии, объяснили в Гидрометцентре. По южной, а затем и западной периферии гребня станет перемещаться воздух с Чёрного и Каспийского морей, из-за чего местами будут проходить кратковременные дожди и грозы.
Жарко будет не везде
Тёплая и безоблачная погода будет преимущественно в центральной части России. В Новосибирске синоптики прогнозируют кратковременные дожди на протяжении всей следующей недели. Температура опустится до +18 градусов.
Температура воздуха в дневные часы в Иркутске составит от +11 до +21 градуса. До 22 мая там также обещают пасмурную погоду с дождями и туманом.
Ранее мы писали о том, что некоторые регионы России ждут заморозки.