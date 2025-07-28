«Получашки» и чайник-паровоз: как посуда из Петербурга отражалась в истории страны

В Петербурге есть музей фарфора, где можно посмотреть не только красивую посуду, но и окунуться в историю.

Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге — это не просто место, где делают красивую посуду. Это живой музей, рассказывающий о судьбах страны через формы, краски и узоры на фарфоре.

Если сегодня зайти в зал, посвященный изделиям завода после 1917 года, можно увидеть целую историю — от революционных перемен до советской повседневности, и дальше до наших дней.

История завода

Завод был основан еще в 1744 году как первая в России фарфоровая мануфактура, и до революции его продукция ассоциировалась с императорским двором.

После Октябрьской революции 1917 года все изменилось. Вместо царских узоров на фарфоре стали появляться изображения рабочих, солдат, лозунги революции, символики социализма.

Фарфор превратился в новый инструмент пропаганды, несущий новый идеологический смысл.

Советские годы

В первые советские годы художники использовали старые, еще дореволюционные формы посуды, но украшали их рисунками с лозунгами вроде «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»

Руководящим художественным направлением стал Сергей Чехонин, который возглавлял на заводе таких мастеров, как Борис Кустодиев, Александр Самохвалов и Кузьма Петров-Водкин.

Интересно, что все они до этого не работали с фарфором, но быстро освоили этот материал, чтобы через него передать новый взгляд и дух времени.

В 1920-х годах на завод пришли авангардисты — Казимир Малевич и его ученики. Художник экспериментировал с формами, изготавливая нестандартные чашки и чайники.

Например, чайник в форме паровоза или чашки, разрезанные пополам, чтобы сэкономить материал.

Но с приходом 1930-х, с эпохой индустриализации и пятилеток, фарфор становится тщательным пропагандистским воздействием, пишет сайт Артефакт.

Параллельно завод выпускает статуэтки на разные темы — от спорта и пионерской жизни до сказочных героев.

Когда началась Великая Отечественная война, завод почти прекратил выпуск обычной посуды. Но и в это тяжелое время рождались произведения искусства.

Художница Анна Яцкевич создала знаменитый орнамент «Кобальтовая сетка» — синие линии решетки с точками — символ стойкости города в блокаде.

Ее продолжают использовать в производстве и сейчас. Также были созданы сервизы и вазы с изображениями осажденного Ленинграда, которые рассказывают о мужестве и страданиях местных жителей.

После войны фарфор снова стал ярким и нарядным. В 1950-60-х годах альбомный завод сделал ставку на массовость и практичность, украшая свои изделия бытовыми сюжетами и сказочными героями.

В 1970-80-х годах в альбоме появились пейзажи и городские виды — например, «Белая ночь», «Московский Кремль», «Петергоф», которые рассказывают и о красоте и истории.

Возрождение

Настоящее возрождение творческого духа произошло в 1990-х. Художники вновь обратились к авангарду, создавая смелые цвета и необычные формы.

Появились оригинальные наборы с индийскими мотивами, современные шахматы, необычные чайники и многое другое.

Сегодня в музее ИФЗ можно не просто посмотреть фарфор, а окунуться в историю России. Каждый предмет — отражение своей эпохи, ее настроений и событий, сохраненных в форме и красках.

Это не просто красивые чашки и тарелки, а настоящее художественное путешествие сквозь века, которое позволяет понять, как изменилась страна и люди в ней.