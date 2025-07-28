Парк животных из автомобильных покрышек: необычный «зоопарк» у Музея Восстания Машин в Петербурге

Санкт-Петербург — город контрастов, где наряду с парадными дворцами и историческими памятниками можно встретить совершенно неожиданные и креативные объекты. Одним из таких удивительных мест стал парк скульптур животных, расположенный перед Музеем Восстания Машин.

Чтобы увидеть этих фантастических существ, нужно отправиться в поселок Парголово, где находится Музей Восстания Машин.

Парк скульптур расположен прямо на площадке перед зданием музея по адресу: улица Ломоносова, дом 5.

Это делает его легкодоступным для посетителей музея и просто любопытных горожан и гостей Петербурга.

От жеребца до царя зверей: обитатели парка

В парке перед Музеем Восстания Машин обитает целая дюжина уникальных скульптур.

Здесь представлены самые разнообразные животные, выполненные с удивительной детализацией и экспрессией, несмотря на необычный материал:

Жеребец ростом с человека

Изящная черная пантера

Могучий бык

Носороги

Гепард

Медведь

Даже пауки

В центре экспозиции, на специальном постаменте, возвышается трехметровый лев, застывший в динамичной охотничьей позе.

Этот царь зверей, окруженный своей «свитой», является самым впечатляющим экспонатом парка.

Вторая жизнь автомобильных шин

Главная особенность парка — это материал.

Все без исключения скульптуры зверей изготовлены исключительно из автомобильных покрышек.

Этот выбор не случаен и подчеркивает тему вторичного использования и трансформации обыденных предметов в нечто новое и удивительное.

Авторами этих уникальных композиций стали сотрудники компании, которая создала основную часть экспонатов самого Музея Восстания Машин.

Это логично, ведь музей посвящен объектам из металла и механизмов, и парк из покрышек становится своеобразным продолжением этой темы — темой переосмысления и создания нового из старых технических элементов.

Безопасность и интерактивность

Несмотря на то, что некоторые из скульптур, особенно хищники вроде льва или пантеры, выглядят достаточно агрессивно и мощно благодаря своей текстуре и позам, они совершенно безопасны для посетителей.

Парк задуман как интерактивное пространство. Каждый желающий может без страха подойти к скульптурам близко, рассмотреть их детали и, конечно же, сфотографироваться с этими фантастическими зверями.

Это отличное место для необычных селфи и семейных фотографий.

Интересным дополнением к «зверинцу» из покрышек стали и более добродушные персонажи — на площадке расположились и миловидные мультяшные миньоны, добавляющие экспозиции немного юмора и яркости.

Время работы и адрес

Парк животных из автомобильных покрышек доступен для посещения ежедневно с 12:00 до 23:00.

Адрес: поселок Парголово, ул. Ломоносова, 5.

Парк животных из покрышек в Парголово — это неформальная, но очень яркая достопримечательность Петербурга, которая демонстрирует возможности современного искусства и вдохновляет на творческое переосмысление привычных вещей.

Это место, где можно увидеть, как мусор превращается в искусство, и получить заряд позитивных эмоций в окружении необычных обитателей из резины.