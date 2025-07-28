Парк животных из автомобильных покрышек: необычный «зоопарк» у Музея Восстания Машин в Петербурге

Чтобы увидеть этих фантастических существ, нужно отправиться в поселок Парголово, где находится Музей Восстания Машин.
Парк скульптур расположен прямо на площадке перед зданием музея по адресу: улица Ломоносова, дом 5.
Это делает его легкодоступным для посетителей музея и просто любопытных горожан и гостей Петербурга.
От жеребца до царя зверей: обитатели парка
В парке перед Музеем Восстания Машин обитает целая дюжина уникальных скульптур.
Здесь представлены самые разнообразные животные, выполненные с удивительной детализацией и экспрессией, несмотря на необычный материал:
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Жеребец ростом с человека
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Изящная черная пантера
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Могучий бык
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Носороги
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Гепард
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Медведь
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Даже пауки
В центре экспозиции, на специальном постаменте, возвышается трехметровый лев, застывший в динамичной охотничьей позе.
Этот царь зверей, окруженный своей «свитой», является самым впечатляющим экспонатом парка.
Вторая жизнь автомобильных шин
Главная особенность парка — это материал.
Все без исключения скульптуры зверей изготовлены исключительно из автомобильных покрышек.
Этот выбор не случаен и подчеркивает тему вторичного использования и трансформации обыденных предметов в нечто новое и удивительное.
Авторами этих уникальных композиций стали сотрудники компании, которая создала основную часть экспонатов самого Музея Восстания Машин.
Это логично, ведь музей посвящен объектам из металла и механизмов, и парк из покрышек становится своеобразным продолжением этой темы — темой переосмысления и создания нового из старых технических элементов.
Безопасность и интерактивность
Несмотря на то, что некоторые из скульптур, особенно хищники вроде льва или пантеры, выглядят достаточно агрессивно и мощно благодаря своей текстуре и позам, они совершенно безопасны для посетителей.
Парк задуман как интерактивное пространство. Каждый желающий может без страха подойти к скульптурам близко, рассмотреть их детали и, конечно же, сфотографироваться с этими фантастическими зверями.
Это отличное место для необычных селфи и семейных фотографий.
Интересным дополнением к «зверинцу» из покрышек стали и более добродушные персонажи — на площадке расположились и миловидные мультяшные миньоны, добавляющие экспозиции немного юмора и яркости.
Время работы и адрес
Парк животных из автомобильных покрышек доступен для посещения ежедневно с 12:00 до 23:00.
Адрес: поселок Парголово, ул. Ломоносова, 5.
Парк животных из покрышек в Парголово — это неформальная, но очень яркая достопримечательность Петербурга, которая демонстрирует возможности современного искусства и вдохновляет на творческое переосмысление привычных вещей.
Это место, где можно увидеть, как мусор превращается в искусство, и получить заряд позитивных эмоций в окружении необычных обитателей из резины.