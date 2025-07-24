Образование

Журналист, редактор, сео-редактор. Окончила Волгоградский государственный университет по специальности журналистика в 2006 году.

Во время учебы работала внештатным корреспондентом региональных изданий, преимущественно в молодежных рубриках. Получив диплом, начала свой карьерный путь с тележурналистики.

Трудовой путь:

• Один из основателей телеканала «Волга-связь-ТВ», ведущая новостей и корреспондент.

• Автор новостных выпусков и радиоведущая музыкально-информационных программ на радиостанциях «Авторадио», «Ретро ФМ», «Европа Плюс», «Юмор ФМ», «Дача», «Дорожное радио», «Новое радио», главный редактор.

• СММ-специалист

• Автор и редактор отдела больших текстов на портале Teleprogramma.pro.

• Выпускающий редактор на сайте Дни.ру.

• Редактор сайта «Едим Дома»

О себе

Проявила себя как активный автор, стремящийся донести до публики важную и интересную информацию целостно, показать ситуацию с разных сторон, не искажая действительность.