Пионерский лагерь «Ласточка» — это не просто заброшенные здания, это капсула времени, хранящая отголоски звонкого смеха, утренних линеек и вечерних костров.
В Ленинградской области, всего в часе-полутора езды от суетливого Петербурга, скрывается удивительное природное явление — невысокий, но невероятно широкий водопад. Это Тосненский водопад, известный также как Саблинский или Гербердский.
Есть в Петербурге места, где время словно замедляет ход, а воздух пропитан историями — и не только теми, что напечатаны на бумаге. Одно из таких культовых пространств — книжный магазин «Подписные издания» на Литейном проспекте.
B12 ZERO WASTE на Васильевском острове не просто торговая точка, а место, где покупки становятся частью философии заботы о планете, где эстетика встречается с функциональностью, а привычные практики обретают новый, современный смысл.