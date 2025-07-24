Городовой / Юлия Тюрина

Юлия Тюрина

Образование

Журналист, редактор, сео-редактор. Окончила Волгоградский государственный университет по специальности журналистика в 2006 году.
Во время учебы работала внештатным корреспондентом региональных изданий, преимущественно в молодежных рубриках. Получив диплом, начала свой карьерный путь с тележурналистики. 

Трудовой путь:
•    Один из основателей телеканала «Волга-связь-ТВ», ведущая новостей и корреспондент.
•    Автор новостных выпусков и радиоведущая музыкально-информационных программ на радиостанциях «Авторадио», «Ретро ФМ», «Европа Плюс», «Юмор ФМ», «Дача», «Дорожное радио», «Новое радио», главный редактор.
•    СММ-специалист
•    Автор и редактор отдела больших текстов на портале Teleprogramma.pro. 
•    Выпускающий редактор на сайте Дни.ру. 
•    Редактор сайта «Едим Дома»

О себе

Проявила себя как активный автор, стремящийся донести до публики важную и интересную информацию целостно, показать ситуацию с разных сторон, не искажая действительность.

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Был на сайте: 24 июля 2025 в 15:30
Работает с 11 апреля 2025 года
Количество публикаций: 280
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