МыЗа Парголово: как усадьба Шуваловых стала арт-пространстом Петербурга

Опубликовано: 18 сентября 2025 18:16
Парголово
МыЗа Парголово: как усадьба Шуваловых стала арт-пространстом Петербурга
Городовой ру

Историческая мыза обрела новую жизнь.

Парголово известно с 1500 года как селение Паркола, упомянутое в Писцовой книге Водской пятины. Согласно одной из легенд, название связано с финским словом perkele — "чёрт".

В XVII веке здесь находилась шведская мыза, на картах 1662 года обозначенная как Кабилуя. Пётр I пожаловал эти земли своей дочери Елизавете Петровне.

XVIII век: усадьба Шуваловых

В 1746 году императрица Елизавета Петровна пожаловала мызу Петру Ивановичу Шувалову, возвёдённому в графское достоинство. Именно с Шуваловыми связано превращение усадьбы в аристократическую резиденцию. Здесь строились новые здания, формировался регулярный парк и хозяйственный двор.

XIX век: загородная резиденция

К XIX веку Парголово стало популярным местом загородных дач для столичной знати и состоятельных горожан. Усадьба сочетала сельский уклад и дворянские традиции, сохраняя хозяйственные постройки и жилые корпуса.

XX век: хозяйственные функции

После революции усадьба утратила дворянский статус. Здесь располагались разные учреждения — от предприятий до исследовательских институтов. Территория постепенно ветшала и теряла прежний вид.

XXI век: новая жизнь

Около двадцати лет назад предприниматель Сергей Моисеев приобрёл участок хозяйственного двора и начал его возрождение. Так появилось арт-пространство "МыЗа Парголово": кафе-музей, площадка для выставок, мастер-классов и концертов.

Атмосфера

В исторических стенах теперь соседствуют предметы старины и современное искусство. На территории можно увидеть старые корпуса, восстановленные элементы усадьбы и новые арт-объекты.

Юлия Тюрина
