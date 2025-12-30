Метро не уснёт: петербургский транспорт устроит горожанам праздничное волшебство без остановки

В праздничные ночи с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января в Санкт-Петербурге общественный транспорт, включая метро и часть маршрутов наземного сообщения, будет работать круглосуточно.

В период новогодних и рождественских праздников в Санкт-Петербурге увеличится доступность городского транспорта.

В ночи с 31 декабря на 1 января, а также с 6 на 7 января движение метро и некоторых автобусов, троллейбусов и трамваев будет осуществляться без перерыва.

Такое решение призвано обеспечить возможность свободного передвижения для всех, кто собирается посетить праздничные мероприятия или встретить Рождество в церквях.

Поезда метро в эти ночи будут курсировать с паузой не более десяти минут, а наземные маршруты — не чаще, чем один раз в полчаса.

Автобусное сообщение, а также маршруты троллейбусов и трамваев соединят центральную часть Петербурга с окраинами и крупными жилыми районами, такими как Колпино, Пушкин, Парголово, Кронштадт, Петергоф и другие.

Предусмотрены маршруты, связывающие жилые кварталы с ближайшими станциями метро и проходящие по главным улицам города.

В ночь с 31 декабря жителям будут доступны следующие виды транспорта:

Автобусы: маршруты №№ 4, 90, 100, 101, 102, 115А, 120, 143, 145, 185, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 225, 239, 397;

Троллейбусы: маршруты №№ 2, 23, 46;

Трамваи: маршруты №№ 39, 55, 60, 100.

В рождественскую ночь будут работать три автобусных и два троллейбусных маршрута.

Организаторы движения советуют планировать перемещения по городу с учетом изменений в расписании, чтобы вовремя добраться на запланированные встречи или праздничные события.

