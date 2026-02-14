Арендовал инструмент – сэкономил 50 тысяч: когда покупка техники – пустая растрата бюджета

Какие инструменты должны быть в каждом доме - а какие выгоднее арендовать, рассказывает эксперт

Решили сделать в квартире капитальный или частичный ремонт? Сразу возникает вопрос, а что с инструментами. Если все нужное у вас под рукой, проблем нет. Если каких-то базовых инструментов не хватает, то вы можете их купить или арендовать, и тогда придется определиться с тем, а что выгоднее. На этот вопрос ответил эксперт Дзен-канала «GEON.RU | Магазин инструментов».

3 главных вопроса – и выбор сделан

Чтобы выбрать между арендой и покупкой, ответьте себе на 3 вопроса:

На сколько дней вам нужен инструмент. Если на 4-5, то лучше его арендовать, а если на 10 и дольше – стоит его купить.

Будете ли вы пользоваться инструментом и после ремонта. Если да, покупка целесообразнее.

Выгоднее ли аренда инструмента за неделю в отличие от покупки. Если аренда на 7 дней дороже стоимости инструмента на 30-40%, стоит его купить.

Дальше рассмотрим, какие инструменты точно нужно купить – а какие можно и арендовать.

Набор ручного инструмента

Он включает в себя отвертки, пассатижи, обычный и резиновый молотки, ножовку, строительный нож, кусачки, угольник, рулетку. Такой набор должен быть в каждой квартире без исключения. В аренду инструменты из него взять не получится, да и стоит он не больше 500 р.

Даже если вы незамужняя женщина, которая предпочитает вызывать мастера на час, все равно рано или поздно вам может потребоваться подтянуть дверную ручку или отрегулировать петли на дверце шкафа.

Лазерный уровень

Это обязательный в ремонте инструмент – без него не получится сделать стены ровными. В быту он также необходим – например, чтобы ровно повесить полку, собрать кухонный гарнитур. Поэтому покупка лучше аренды.

Дрель-шуруповерт

Этот инструмент тоже должен быть в каждом доме – собрать встроенную мебель, повесить двери, вешать полки и кронштейны. При этом лучше выбирать сетевые дрели, пусть они и менее удобны, чем аккумуляторные, ведь им требуется удлинитель. Аккумуляторные дрели при редком использовании разряжаются и ломаются.

Стремянка

Тоже пригодится – для штукатурки, поклейки обоев, установки светильников. Поэтому смело ее покупайте, желательно алюминиевую – она прочная и нетяжелая.

Перфоратор

«Любимый» инструмент соседей – помогает сбивать плитку, штробить стены, разбирать бетонный порог. Однако как только ремонт закончится, он останется не у дел – для бытовых задач вполне подойдет и дрель. Вывод – лучше арендовать.

Дисковая плита

Помогает резать плинтуса, бруски для обрешетки, пилить листы фанеры и ОСБ. Для бытовых задач неприменима – вместо нее достаточно и ручной ножовки. Вывод – аренда выгоднее.

Плиткорез

Активно используется 3-4 дня подряд во время резки плитки для кухни или ванной, а затем отправляется на покой. Поэтому – только аренда.

Угловая шлифовальная машина

Если использовать болгарку вы планируете только во время ремонта, выгоднее ее арендовать. Если же вы, например, живете в частном доме и планируете резать металл для забора, плитку для тротуара – лучше купить.

Электролобзик

Так же, как и с УШМ: планируете резать деревянные изделия и после ремонта – смело покупайте.

Строительный миксер

Эксперт Дзен-канала «GEON.RU | Магазин инструментов» не советует ни покупать, ни арендовать этот инструмент. Лайфхак: возьмите дешевую насадку-миксер и используйте ее со своей дрелью.

Инструменты для покраски

Если вы планируете красить стены, потолки и труднодоступные места самостоятельно, то валик и кисти придется купить – они недорогие и после работ все равно выбрасываются. Но некоторые предпочитают пользоваться краскопультом: этот инструмент позволяет получить абсолютно ровное покрытие в сжатые сроки и без разводов. Его лучше арендовать – конечно, если вы не хотите постоянно перекрашивать стены.

