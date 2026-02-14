Беру ломтик картошки - и на лицо: через 7 дней кожа сияет изнутри без тональника

Простая маска из картофеля выравнивает тон кожи

Дорогая уходовая косметика не всегда является лучшим выбором для кожи. Иногда идеальное средство для сияния лежит на кухне. Речь идет про обычный картофель.

Многие уже слышали о его пользе для кожи и знают, что сырая картошка способна заменить некоторые салонные процедуры. Если вы пробовали маски из нее, то наверняка замечали, как преображается лицо. Этот бабушкин метод проверен годами и не теряет актуальности до сих пор, сообщает "Бьюти гид".

Почему картофель работает

Клубнеплод богат витаминами и микроэлементами, которые дарят коже второе дыхание. Он подходит для любого типа кожи, не сушит и не забивает поры. Более того, он настолько деликатно работает, что его можно смело использовать даже для тонкой кожи вокруг глаз.

Какой эффект вы получите

Регулярное протирание картофелем решает сразу несколько проблем. Кожа становится мягкой, свежей и ухоженной. Вот что происходит при регулярном применении:

заметное смягчение и увлажнение;

исчезновение жирного блеска и матирование;

сужение пор и выравнивание тона;

осветление пигментных пятен.

Как правильно протирать кожу картофелем

В первую очередь умойтесь и удалите с лица макияж. Затем отрежьте ломтик от очищенной сырой картошки и протрите им чистую кожу.

Также можно натереть картофель на терке, отжать сок, смочить в нем ватный диск и протереть лицо легкими движениями. После процедуры не смывайте сок сразу - дайте коже впитать его в течение 10 минут. Чтобы увидеть стойкий результат, можно делать протирания один раз в день, но лучше утром и вечером.

"Эффект от протирания частично проявляется сразу ( например, смягчение кожи, стягивание пор и улучшение тонуса), частично имеет накопительный эффект", - отмечается в материале.

