Волосы блестят, как после салона: 1 щепотка в шампунь - и шевелюра станет гуще и пышнее

Каждая женщина мечтает о роскошных, объемных и блестящих волосах без лишних затрат и походов в салоны красоты. Оказывается, все необходимое находится прямо под рукой. Секрет кроется в необычном сочетании - соли и шампуня.
Польза соли
Это не только универсальная приправа, но и мощный натуральный абсорбент и мягкий скраб. При соединении с шампунем она глубоко очищает поры кожи головы, отшелушивает ороговевшие частички и улучшает микроциркуляцию крови.
Благодаря этому волосяные луковицы получают больше кислорода и питания. Использование такого «соленого» шампуня дает волосам новую жизнь:
- волосы дольше остаются свежими и чистыми;
- появляется заметный прикорневой объем;
- прядки становятся рассыпчатыми и послушными;
- усиливается природный блеск и шелковистость;
- активизируется рост новых волос.
Однако соль не стоит добавлять прямо во флакон с шампунем. Лучше каждый раз перед мытьем головы смешивать порцию шампуня с 1 щепоткой соли прямо на ладони, сообщает "Бьюти гид":
"Результат от применения виден с первого раза, спустя 7-10 применений он становится еще более заметным".
Простая инструкция по применению
Смешайте небольшое количество шампуня с солью в ладони, нанесите на влажные корни волос и оставьте на минуту. Затем тщательно вспеньте состав по всей длине и смойте теплой водой. Для усиления эффекта роста и объема можно повторить массаж с солью уже на чистую кожу головы.
Отзывы
Марина из Екатеринбурга призналась, что обладает тонкими и жирными у корней волосами. Уже к вечеру после мытья они висят "сосульками", однако смесь соли и шампуня исправила проблему.
"Уже после первого раза волосы реально блестят, как будто из салона пришла! Объем у корней держится весь день, и на второй день голова все еще выглядит чистой. Прошла неделя - я в полном восторге. Беру обычную морскую, среднего помола, смешиваю прямо в руке. Советую всем!" - отметила девушка.
Ольга из Самары поначалу считала, что это очередной развод из интернета. Но любопытство взяло верх, и она все‑таки решила попробовать.
"Они лежат как после укладки, пушатся, переливаются. Муж спросил, ходила ли я к парикмахеру. Так что да, метод работает. Беру свои слова обратно", - указала девушка.
