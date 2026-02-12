Городовой / Полезное / Волосы блестят, как после салона: 1 щепотка в шампунь - и шевелюра станет гуще и пышнее
Волосы блестят, как после салона: 1 щепотка в шампунь - и шевелюра станет гуще и пышнее

Опубликовано: 12 февраля 2026 18:34
 Проверено редакцией
Волосы блестят, как после салона: 1 щепотка в шампунь - и шевелюра станет гуще и пышнее
Волосы блестят, как после салона: 1 щепотка в шампунь - и шевелюра станет гуще и пышнее
legion-media
Простая хитрость уже успела покорить сердца тысяч девушек 

Каждая женщина мечтает о роскошных, объемных и блестящих волосах без лишних затрат и походов в салоны красоты. Оказывается, все необходимое находится прямо под рукой. Секрет кроется в необычном сочетании - соли и шампуня.

Польза соли

Это не только универсальная приправа, но и мощный натуральный абсорбент и мягкий скраб. При соединении с шампунем она глубоко очищает поры кожи головы, отшелушивает ороговевшие частички и улучшает микроциркуляцию крови.

Благодаря этому волосяные луковицы получают больше кислорода и питания. Использование такого «соленого» шампуня дает волосам новую жизнь:

  • волосы дольше остаются свежими и чистыми;
  • появляется заметный прикорневой объем;
  • прядки становятся рассыпчатыми и послушными;
  • усиливается природный блеск и шелковистость;
  • активизируется рост новых волос.

Однако соль не стоит добавлять прямо во флакон с шампунем. Лучше каждый раз перед мытьем головы смешивать порцию шампуня с 1 щепоткой соли прямо на ладони, сообщает "Бьюти гид":

"Результат от применения виден с первого раза, спустя 7-10 применений он становится еще более заметным".

Простая инструкция по применению

Смешайте небольшое количество шампуня с солью в ладони, нанесите на влажные корни волос и оставьте на минуту. Затем тщательно вспеньте состав по всей длине и смойте теплой водой. Для усиления эффекта роста и объема можно повторить массаж с солью уже на чистую кожу головы.

Отзывы

Марина из Екатеринбурга призналась, что обладает тонкими и жирными у корней волосами. Уже к вечеру после мытья они висят "сосульками", однако смесь соли и шампуня исправила проблему.

"Уже после первого раза волосы реально блестят, как будто из салона пришла! Объем у корней держится весь день, и на второй день голова все еще выглядит чистой. Прошла неделя - я в полном восторге. Беру обычную морскую, среднего помола, смешиваю прямо в руке. Советую всем!" - отметила девушка.

Ольга из Самары поначалу считала, что это очередной развод из интернета. Но любопытство взяло верх, и она все‑таки решила попробовать.

"Они лежат как после укладки, пушатся, переливаются. Муж спросил, ходила ли я к парикмахеру. Так что да, метод работает. Беру свои слова обратно", - указала девушка.

Ранее "Городовой" рассказал, как сделать лосьон от пота своими руками.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
