Нарежьте, залейте сливками – и ресторанное блюдо готово: простой и эффектный ужин за несколько минут

Одна из самых удачных идей на ужин – куриное филе с картофелем и овощами под сырной корочкой. О том, как порадовать близких вкусным и сытным блюдом, рассказала автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Для приготовления вам потребуются самые обычные продукты:
- куриное филе – 2 шт.;
- картофель – 6 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- твердый сыр – 150 г;
- сливки 10-20% – 200 мл;
- орегано и куркума – по 1/3 ч. л.;
- соль и черный перец.
Рецепт можно разнообразить – например, заменив куриное филе индейкой или добавив томаты, брокколи, фасоль, кусочки обжаренной тыквы.
Способ приготовления
Очищенный картофель нарежьте кружочками толщиной 1 см и заранее запеките его в нагретой до 180 °C духовке 20 минут. За это время подготовьте другие продукты. Лук и болгарский перец нужно нарезать кубиками, филе – кусочками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте кусочки курицы и перец – и продолжайте обжарку, ее общее время не должно превышать 10 минут.
Переложите все ингредиенты к картофелю, залейте сливками, разравняйте и вновь отправьте в духовку на 10 минут. За это время натрите сыр на терке и посыпьте им блюдо за 5 минут до окончания готовки, чтобы получить вкусную золотистую корочку.