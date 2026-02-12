Нарежьте, залейте сливками – и ресторанное блюдо готово: простой и эффектный ужин за несколько минут

Рецепт сытного ужина из простых и привычных ингредиентов.

Одна из самых удачных идей на ужин – куриное филе с картофелем и овощами под сырной корочкой. О том, как порадовать близких вкусным и сытным блюдом, рассказала автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Для приготовления вам потребуются самые обычные продукты:

куриное филе – 2 шт.;

картофель – 6 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

твердый сыр – 150 г;

сливки 10-20% – 200 мл;

орегано и куркума – по 1/3 ч. л.;

соль и черный перец.

Рецепт можно разнообразить – например, заменив куриное филе индейкой или добавив томаты, брокколи, фасоль, кусочки обжаренной тыквы.

Способ приготовления

Очищенный картофель нарежьте кружочками толщиной 1 см и заранее запеките его в нагретой до 180 °C духовке 20 минут. За это время подготовьте другие продукты. Лук и болгарский перец нужно нарезать кубиками, филе – кусочками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте кусочки курицы и перец – и продолжайте обжарку, ее общее время не должно превышать 10 минут.

Переложите все ингредиенты к картофелю, залейте сливками, разравняйте и вновь отправьте в духовку на 10 минут. За это время натрите сыр на терке и посыпьте им блюдо за 5 минут до окончания готовки, чтобы получить вкусную золотистую корочку.