Без утеплителей и пленок: как крестьяне делали теплые полы в деревенских домах

Весь секрет в гениальной организации подпола

В современном мире строительных материалов так много, что глаза разбегаются. Люди привыкли решать проблемы с помощью суперсовременных пленок и сложных технологий.

Хотя еще несколько десятилетий назад люди обходились без минваты, пенополиуретана и других материалов. В то же время их дома были теплыми, уютными и сухими.

Как грели полы без современных технологий

Автор блога "Стеклянная сказка" рассказал, что недавно купил старый деревенский дом. Там отопление работает на полную, а полы насколько ледяные, что хочется надеть валенки.

В результате пришлось лезть в подпол и разбираться в чем дело. Оказалось, что дом построен без фундамента. Вместо него по периметру уложены плоские камни друг на друга с прослойкой из земли.

"Получался настоящий ленточный фундамент - аналог нашего МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент - прим. ред.)", - отметил новый владелец дома.

Секрет тепла был в печах

Каждая печь в доме стояла не просто на деревянном полу, а на собственном каменном основании. Когда печи топились, они нагревали этот "фундамент", в результате чего получалась гигантская батарея.

Единственный минус в том, что прогретый подпол создавал риск повышенной влажности. Однако строители решили эту проблему с помощью природной пароизоляции. Всю площадь подпола застелили двумя слоями плоских камней внахлест, а каждый слой присыпали глиной. Этот барьер надежно отсекал грунтовую влагу.

В месте для хранения заготовок поверх камней положили доски из лиственницы. По ним удобно ходить, а дополнительная прослойка из дерева только усиливала защиту.

"К сожалению, прежние хозяева убрали из дома обе печи. Прогревать подпол нечему, и полы стали ледяными", - заключил автор блога.

Ранее "Городовой" рассказал, как живут местные в сибирской глуши, где до райцентра 450 км.