«Кресты» в реестре: храм Невского и корпуса тюрьмы спасены для истории
«Кресты» в реестре: храм Невского и корпуса тюрьмы спасены для истории

Опубликовано: 12 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
«Кресты» в реестре: храм Невского и корпуса тюрьмы спасены для истории
«Кресты» в реестре: храм Невского и корпуса тюрьмы спасены для истории
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Памятниками признаны 15 построек на территории "Крестов".

Комплекс зданий бывшей тюрьмы «Кресты» официально внесён в реестр объектов культурного наследия по решению КГИОП.​

Статус памятников получили 15 сооружений на территории комплекса. В реестр включён ансамбль «Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы ("Кресты")» 1884–1889, 1909–1910-х, 1912 и до 1917 годов по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, 7.​

Среди объектов — церковь Святого Александра Невского, корпуса для заключённых, дома надзирателей, прачечная, ледник, баня, кухня, пекарня, больница, мастерские и хирургический барак.​

Продажа и планы

В декабре 2024 года «Дом.РФ» выставил комплекс на аукцион, который в феврале 2025-го выиграла группа «КВС» за 1,136 млрд рублей.

После реставрации территория станет пешеходной, с храмом Александра Невского как главной доминантой.

Автор:
Юлия Аликова
Город
