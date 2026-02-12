Таиланд и Вьетнам в прошлом: россияне массово скупают билеты совсем в другую страну – там интересно и бюджетно

Путешественники нашли бюджетную альтернативу надоевшим курортам

Россияне устали от отдыха в Таиланде и Вьетнаме и начали массово скупать билеты в другую необычную страну. Она славится сочетанием дикой природы, просторов и аутентичной культуры. Такая страна точно понравится любителям диковинки и ярких впечатлений. На новую тенденцию обратил внимание Telegram-канал "Турпром: новости туризма и мира" (18+).

Речь идет о Монголии. За последние 2 года она продемонстрировала рекордный прирост туристического потока. Только по итогам прошлого года количество иностранных туристов здесь увеличилось на 30% и продолжает расти беспрецедентными темпами.

Чем же привлекательна Монголия?

Монголия привлекает путешественников бескрайними степями, живописными лугами, величественными горами и суровой пустыней Гоби. Туристы могут здесь ехать часами и не увидеть ни одного автомобиля. Это погружает в атмосферу спокойствия, тишины, где можно отвлечься от повседневной суеты и подумать о чем-то сокровенном.

У путешественников есть возможность остановиться в юртах, освоить верховую езду и научиться пасти скот. Ведь четверть населения в Монголии все еще ведет кочевой образ жизни. Такая аутентичность для многих станет настоящей находкой.

Несмотря на туристическую привлекательность и растущую популярность, Монголия до сих пор остается довольно бюджетным направлением, по сравнению с тем же Таиландом или Вьетнамом.

Достопримечательности Монголии

Среди достопримечательностей страны, которые обязательно стоит посетить, опытные туристы выделяют столицу Монголии Улан-Батор, пустыню Гоби, Национальный парк Тереле, руины Хархорина и долину реки Орхон.

Монголия – идеальный выбор для тех, кто ценит уединение и мечтает сбежать от городской суеты.

