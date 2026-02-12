Не на молоке и не на кефире: блинчики на Масленицу готовлю по-другому - румяные и ажурные

Если молока в холодильнике нет, а блинов хочется, то приготовить их можно и на воде. Причем домочадцы и гости даже не догадаются о подмене в рецепте. Вкус этих блинчиков ничуть не уступает приготовленным по традиционным рецептам. Блины получатся масляные, эластичные, в дырочку, пишет news.ru.
Список продуктов и дозировка будет ниже.
Сначала взбиваем яйца с сахаром и солью до легкой пены. Затем вливаем масло и холодную газированную воду.
Муку обязательно просеиваем. Вводим постепенно, не всю разом, до получения нужной консистенции теста: оно должно стекать с ложки легко, но не растекаться лужицей.
Тесту нужно дать отдохнуть 15 минут, только потом приступать к выпеканию блинов.
Сковорода лучше всего подходит чугунная, но сгодится и любая с антипригарным покрытием. Капнуть масло нужно только для выпекания одного, первого блина. Остальные жарим на сухой сковороде. Масло в составе теста не даст блину прилипнуть.
Подавать блины можно с любой начинкой: сгущёнка, варенье, красная рыба, икра, сметана.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 2 ст. ложки
- Соль — 1 щепотка
- Масло растительное — 2 ст. ложки
- Вода сильногазированная (холодная) — 500 мл
- Мука пшеничная — 250–280 гр.
