Городовой / Полезное / Не на молоке и не на кефире: блинчики на Масленицу готовлю по-другому - румяные и ажурные
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Блоха-киборг и другие открытия на каждом шагу: настоящая жемчужина недалеко от столицы – этот город перевернет ваше мироощущение Полезное
Памятник Лаврову или дуб блокады: спасут ли дерево на Петроградке Город
1 ложка в лейку весной – и крыжовник больше не будет болеть: ягоды вырастут крупнее винограда и слаще меда Полезное
Штрафы за снежный хаос: петербургских коммунальщиков наказали за сугробы на переходах Город
Возрождение исторической бани: Сестрорецк открыл банный комплекс 1898 года после грандиозного ремонта Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не на молоке и не на кефире: блинчики на Масленицу готовлю по-другому - румяные и ажурные

Опубликовано: 12 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Не на молоке и не на кефире: блинчики на Масленицу готовлю по-другому - румяные и ажурные
Не на молоке и не на кефире: блинчики на Масленицу готовлю по-другому - румяные и ажурные
Городовой ру
Как приготовить вкусные блины на воде

Если молока в холодильнике нет, а блинов хочется, то приготовить их можно и на воде. Причем домочадцы и гости даже не догадаются о подмене в рецепте. Вкус этих блинчиков ничуть не уступает приготовленным по традиционным рецептам. Блины получатся масляные, эластичные, в дырочку, пишет news.ru.

Список продуктов и дозировка будет ниже.

Сначала взбиваем яйца с сахаром и солью до легкой пены. Затем вливаем масло и холодную газированную воду.

Муку обязательно просеиваем. Вводим постепенно, не всю разом, до получения нужной консистенции теста: оно должно стекать с ложки легко, но не растекаться лужицей.

Тесту нужно дать отдохнуть 15 минут, только потом приступать к выпеканию блинов.

Сковорода лучше всего подходит чугунная, но сгодится и любая с антипригарным покрытием. Капнуть масло нужно только для выпекания одного, первого блина. Остальные жарим на сухой сковороде. Масло в составе теста не даст блину прилипнуть.

Подавать блины можно с любой начинкой: сгущёнка, варенье, красная рыба, икра, сметана.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. ложки
  • Соль — 1 щепотка
  • Масло растительное — 2 ст. ложки
  • Вода сильногазированная (холодная) — 500 мл
  • Мука пшеничная — 250–280 гр.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить омлет за 5 минут.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Без утеплителей и пленок: как крестьяне делали теплые полы в деревенских домах 
Нарежьте, залейте сливками – и ресторанное блюдо готово: простой и эффектный ужин за несколько минут
Всего 1 ложка - и ленивый спатифиллум выпускает белые "паруса" пачками: словно корабль, а не растение