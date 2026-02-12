Городовой / Город / Возрождение исторической бани: Сестрорецк открыл банный комплекс 1898 года после грандиозного ремонта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не на молоке и не на кефире: блинчики на Масленицу готовлю по-другому - румяные и ажурные Полезное
Таиланд и Вьетнам в прошлом: россияне массово скупают билеты совсем в другую страну – там интересно и бюджетно Полезное
Правнуки без налога: петербургские депутаты расширяют семейные льготы Город
Не российский город, а "колыбель космонавтики": что здесь делал Юрий Гагарин - прикоснуться к истории может каждый Полезное
Какие требования инспектора ДПС являются незаконными: всем водителям на заметку Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Возрождение исторической бани: Сестрорецк открыл банный комплекс 1898 года после грандиозного ремонта

Опубликовано: 12 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Возрождение исторической бани: Сестрорецк открыл банный комплекс 1898 года после грандиозного ремонта
Возрождение исторической бани: Сестрорецк открыл банный комплекс 1898 года после грандиозного ремонта
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В здании обновили инженерные системы, отремонтировали банные отделения и холл.

Банный комплекс с историей в Сестрорецке функционировал с 1898 года. Его вновь запустили 11 февраля 2026 года после масштабного ремонта, сообщают на argumenti.ru.​

В здании модернизировали инженерные коммуникации, привели в порядок банные залы и холл. Установили свежую мебель, обеспечив соответствие всем актуальным требованиям комфорта и безопасности.​

Ранее комплекс предоставлял жителям района простые гигиенические услуги на протяжении многих лет. Теперь он превратился в полноценное место для отдыха и релакса.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
872 дня в аду: в Петербурге открылась уникальная выставка фотографий Бориса Кудоярова
Городская соль реально угрожает зверью: я нашел три признака, что вашему псу скоро будет плохо — не ждите, пока он начнет хромать
В Петербурге бояться нечего, но вот мой хитрый трюк для личного успокоения: если идешь ночью, делай только так, и все будет отлично