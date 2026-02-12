Возрождение исторической бани: Сестрорецк открыл банный комплекс 1898 года после грандиозного ремонта

В здании обновили инженерные системы, отремонтировали банные отделения и холл.

Банный комплекс с историей в Сестрорецке функционировал с 1898 года. Его вновь запустили 11 февраля 2026 года после масштабного ремонта, сообщают на argumenti.ru.​

В здании модернизировали инженерные коммуникации, привели в порядок банные залы и холл. Установили свежую мебель, обеспечив соответствие всем актуальным требованиям комфорта и безопасности.​

Ранее комплекс предоставлял жителям района простые гигиенические услуги на протяжении многих лет. Теперь он превратился в полноценное место для отдыха и релакса.​