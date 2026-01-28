872 дня в аду: в Петербурге открылась уникальная выставка фотографий Бориса Кудоярова

В музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история» открылась экспозиция «Блокада. Объективно», посвященная работам фотокорреспондента Бориса Кудоярова.

Он провел в блокадном Ленинграде все 872 дня и задокументировал события на тысячи снимков. Выставка включает как известные фото, так и ранее не публиковавшиеся кадры.

Работы Кудоярова признаны эталоном военной фотожурналистики. Мультимедийная экспозиция собрала снимки из разных архивов, чтобы раскрыть творческий подход автора и передать чувства жителей осажденного города.

Кудояров приехал в Ленинград 8 сентября 1941 года — в день, когда замкнулось кольцо блокады: начались бомбежки, погибли первые люди, вспыхнули пожары, включая разрушение Бадаевских складов с продовольствием.

Фотограф поставил цель фиксировать события максимально полно для создания достоверной хроники.

За период блокады он сделал свыше 3 тысяч снимков. Они печатались в газетах «Комсомольская правда» и «На страже Родины», использовались в фотогазетах, боевых листках и агитплакатах.

Комплекс «Россия — моя история» представляет историю страны от древности до наших дней. В нем есть залы по всеобщей российской истории и истории Санкт-Петербурга, площадка для временных выставок, шесть лекционных залов, два конференц-зала и учебные классы.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».