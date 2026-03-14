5 мл на ведро воды – и тля осыпается за секунды: никакой химии, ягоды не горчат после обработки

Опубликовано: 14 марта 2026 12:31
 Проверено редакцией
Как избавиться от тли с помощью шампуня

Многие дачники сталкиваются с настоящим нашествием тли. Мелкие вредители плотными колониями прилипают на листья кустарников и высасывают из них все соки.

Кроме того, насекомые атакуют в самый ответственный момент - в период формирования ягод. Применять химикаты опасно, поскольку они могут испортить вкус будущего урожая.

Секретное оружие дачника

Одним из самых неожиданных, но действенных средств в борьбе с тлей оказался обычный шампунь для собак и кошек. Главное - ищите в составе вещество дельтаметрин.

Этот компонент не обжигает листья и не нарушает их развитие, но плохо смывается дождем и не разрушается на солнце. Кроме того, дельтаметрин быстро разлагается в окружающей среде за 2 недели.

Меры предосторожности

Дельтаметрин опасен для пчел, поэтому опрыскивание рекомендуется проводить вечером. Также стоит учитывать, что у тли со временем может выработаться устойчивость к этому веществу, поэтому использовать шампунь рекомендуется не чаще двух раз за сезон.

Как правильно применять шампунь от тли

Лучшее время для обработки - начало сезона, пока погода прохладная и ягоды еще не начали спеть. Рабочий раствор готовится просто: 5 мл шампуня на 5 литров воды.

При опрыскивании важно тщательно обработать все места скопления тли. Используйте мелкое распыление, чтобы раствор покрыл каждый лист, и аккуратно разворачивайте скрученные листья, где любят прятаться вредители.

Особое внимание уделите молодым верхушкам побегов и основаниям плодовых кистей. Именно там тля высасывает соки у кустарников.

"Прямо золото, а не препарат", - отметила опытная дачница.

Ранее "Городовой" рассказал, какие фрукты не стоит покупать весной.

Автор:
Евгения Сухова
